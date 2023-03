Wczoraj tj. 2 marca 2023 r. w Tarnowie odbyło się spotkanie rolników z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Zwracał on uwagę na kwestię wprowadzanej nowej polityki rolnej, w tym dopłat bezpośrednich, nie obeszło się bez komentarza odnośnie do importu zboża z Ukrainy i dopłat do zboża sprzedanego. Na co naciskali rolnicy?

Podczas spotkania minister Kowalczyk zachęcał rolników do skorzystania z nowego systemu dopłat fakultatywnych (ekochematów), które są wprowadzane wraz z Wspólną Polityką Rolną. Jak mówił, „bez wejścia w ekoschematy dopłaty nie będą pełne, a rezygnacja z nich to bezpowrotna utrata pieniędzy”. Kwestia nowych dopłat była szeroko komentowana przez samych rolników, a także izby rolnicze obecne na spotkaniu. Istotnym tematem były również dopłaty do zboża sprzedanego. Minister wyjaśniał wątpliwości.

Ekoschematy uzupełniają dopłaty

W płatnościach bezpośrednich nowością, jak podkreślał Kowalczyk, są ekoschematy - komponent środowiskowy. Składają się one z kilku działań, do których zachęcał minister.

- Można wybrać kilka schematów i otrzymywać dopłaty do hektara za poszczególne części. Najprościej jest choćby złożyć wniosek o ekoschemat i działanie - plan nawożenia z wapnowaniem, co jest łatwe do spełnienia, a 300 zł do hektara nam dochodzi. Bez tego płatność będzie uboższa. Rolnicy oczywiście obawiają się nowych zmian, jednak ekoschematy są dobrowolne, a do starych dopłat już nie wrócimy. Jest to pierwszy rok i chcemy żeby wszyscy skorzystali z pomocy, tym bardziej przywiązujemy dużą wagę do szkoleń - wyjaśniał minister Kowalczyk.

Dopłaty do sprzedanych zbóż

Po spadku cen zbóż na rynkach światowych, zdaniem Henryka Kowalczyka, dopłaty mają przynajmniej częściowo kompensować dochody producentów zbóż.

- Po obserwowanym spadku cen na rynkach światowych, wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o dopłaty do zbóż sprzedawanych obecnie, żeby choć w części te straty wyrównać. Czekamy aż Komisja te propozycje zatwierdzi. Dopłaty tyczą się tylko pszenicy i kukurydzy, bo musieliśmy uzasadnić KE, że wpływ wojny i importu z Ukrainy, spowodował te rozbieżności cenowe. De facto import to głównie kukurydza i pszenica. Uwzględniliśmy dotacje z podziałem na województwa. Przygraniczne mają być objęte największą dopłatą (250 zł do tony), a te najbliżej portów po 150 zł do tony. Da to w pewnym momencie częściową kompensację tych dochodów – mówił wicepremier Kowalczyk.

Jednocześnie, wcześniej jako redakcja farmer.pl dostaliśmy od rolników pytania, czy w dopłatach będzie ujęta cena referencyjna do zboża. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, takiego rozwiązania nie przewidziano.

MRiRW uprzejmie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 308. Powyższe przepisy nie zawierają informacji o cenach referencyjnych – czytamy w odpowiedzi resortu na nasze zapytanie. Więc mamy więcej danych w tej sprawie.

Bilans obrotu zbożem

Jak wyjaśniał na spotkaniu w Tarnowie Kowalczyk, pewne elementy rozchwiania cen są spowodowane wojną w Ukrainie, a to co zostało przywiezione z Ukrainy, większości jest wywożone z Polski. - Eksport za poprzedni rok wyniósł prawie 9 mln ton. Import zbóż do Polski wyniósł mniej więcej 3 mln t. 6 mln ton wyjechało statystycznie naszego zboża. Czy to jest dużo? To jest przeciętny rok – komentował. Wyjaśniał także temat pełnych magazynów w skupach, o którym mówili rolnicy na spotkaniu.