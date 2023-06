Import z Ukrainy. KE stoi przed egzaminem z solidarności europejskiej

Minister Robert Telus zapewnił na konferencji prasowej, że Polska nie naruszyła zasad WHO stosując dopłaty dla rolników, a KE stoi dziś przed egzaminem z solidarności europejskiej, fot. screen FB/konferencja prasowa

- Niepokoi nas sytuacja, że KE przyjęła zakaz przywozu zbóż z Ukrainy tylko do 15 września oraz to, że do dziś nie podjęto decyzji o wypłacie 100 mln euro pomocy - poinformował Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi na konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu przedstawicieli pięciu państw przyfrontowych. - KE stoi dziś przed prawdziwym egzaminem z solidarności europejskiej - stwierdził i dodał, że Polska nie narusza zasad WHO pomagając polskim rolnikom.

W środę odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli państw przyfrontowych. Unijny egzamin z solidarności europejskiej Jak poinformował minister Robert Telus, przyjęto wspólne stanowisko w kilku kwestiach. - Niepokoi nas sytuacja, że Komisja Europejska przyjęła zakaz przywozu zbóż z Ukrainy tylko do 15 września oraz to, że do dziś nie podjęto decyzji o wypłacie 100 mln euro pomocy dla państw przyfrontowych - stwierdził minister. Dodał, że wszystkie kraje (przyfrontowe) oczekują obecnie od KE pomocy "która im się należy", a KE stoi obecnie przed wielkim egzaminem z solidarności europejskiej, na którą tak często się powołuje. Korytarze solidarnościowe mają być usprawnione Jak poinformował minister Telus, kraje przyfrontowe wyraziły też zadowolenie, że powstała platforma koordynacyjna, składająca się z przedstawicieli KE, państw przyfrontowych, Ukrainy oraz Mołdawii, która będzie pracowała nad usprawnieniem funkcjonowania korytarzy solidarnościowych dla transportu produktów z Ukrainy. Czytaj więcej W portach są duże kolejki do sprzedaży zbóż. Co jest tego przyczyną? Czy Polska narusza zasady WHO? Pytany o to, jak ocenia zarzut ze strony Ukrainy, że Polska narusza zasady WHO, stosując dopłaty pomocowe dla rolników, Robert Telus stwierdził: - Niepokoi nas ta wypowiedź. Czytaj więcej Ukraina uważa, że dopłaty dla rolników są niezgodne z zasadami WTO - Oczywiście jest to nieprawdą. Nie naruszyliśmy. Mieścimy się konkretnie w limicie, który jest. Każda nasza pomoc jest notyfikowana w UE, mamy zgodę na tę pomoc dla polskiego rolnika. Niepokojące jest, że do tej pory strona ukraińska nas rozumiała i my ich rozumieliśmy, a dziś wypowiadają się w sposób negatywny, krytykują polski rząd, że pomaga polskim rolnikom. Dla mnie jest to niepokojące - dodał. Iskrzy na linii kontaktów polsko-ukraińskich Nie da się ukryć, oświadczenie polskiego ministra rolnictwa, to kolejny etap politycznych przepychanek między Polska a Ukrainą, których nie brakuje w ostatnim czasie. - Zza wschodniej granicy dobiegają coraz ostrzejsze odpowiedzi na działania naszego rządu – lustrzane blokady granicy czy wypowiedzi wiceministra gospodarki Ukrainy dotyczące braku zasadności dopłat dla polskich rolników jasno pokazują, że napięcie narasta. W drugą stronę też nie jest lepiej – w Polsce coraz mocniej wzrasta negatywne nastawienie do uchodźców Ukrainy. Powodem jest ich „roszczeniowa postawa” - napisała ostatnio Monika Chlebosz, dziennikarka farmer.pl Czytaj więcej Napięcie na linii Polska - Ukraina rośnie. Polacy są zmęczeni Rolnicy dostaną dopłaty pomocowe w czerwcu Odnosząc się szczególnie do kwestii dopłat pomocowych minister Telus po raz kolejny zapewnił, że rolnicy jeszcze w czerwcu mogą się spodziewać przelewów na konta. Jak stwierdził polski rząd jest przygotowany do wypłaty tych środków, mimo tego, że KE zwleka z przekazaniem środków z budżetu unijnego. Czytaj więcej Jeszcze w czerwcu rolnicy dostaną dopłaty pomocowe na konto

