Innowacje, regeneratywne rolnictwo, zrównoważona produkcja - już jutro „FarmUp!”

Specjaliści i innowatorzy sektora rolno-spożywczego spotkają się jutro na konferencji „FarmUp!” aby zaprezentować rozwiązania dla inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa.

Jeden dzień. Dwie sesje. Cała masa genialnych prelegentów i przedsiębiorców. FarmUp! to szansa na spotkanie z jednymi z najbardziej ekscytujących innowatorów i start-upami w branży, poznania innowacyjnych technologicznych rozwiązań oraz uzyskania wskazówek, jak Twoja firma może przejść w kierunku inteligentniejszego, bardziej zrównoważonego modelu.

Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia 2021 o godzinie 10:30 w języku angielskim. Jeszcze dzisiaj można bezpłatnie się na nie zarejestrować:

Organizatorem konferencji jest EIT Food, wspólnota innowacji wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

Regeneratywna rewolucja w rolnictwie

Rano zapraszamy do przyłączenia się do części poświęconej Regeneratywnej Rewolucji w Rolnictwie. Podczas tej sesji odbędą się rozmowy z pionierskimi rolnikami, decydentami i firmami spożywczymi, które już przeszły na praktyki regeneracyjne. Odpowiedzą oni na pytanie, dlaczego „regeneratywność” to rolniczy model przyszłości.

Test farms

Po południu, podczas Test Farms Demo Day, uczestnicy będą mieli szansę przyjrzeć się niektórym z najbardziej ekscytujących nowych startupów w branży rolno-spożywczej i zobaczyć prezentacje ich rozwiązań, które zostały przetestowane z rolnikami w ramach programu EIT Food Test Farms.

Konferencja FarmUp! to idealna okazja aby przyjrzeć się rozwiązaniom, które napędzają transformację technologiczną w sektorze rolno-spożywczym i poznać liderów branży.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Mateusz Ciasnocha tel. +48 881 949 949

Test Farms i Regenerative Agriculture Revolution to projekty wspierane przez EIT Food. EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w branży spożywczej. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, który produkuje zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Agenda całego spotkania w załączniku