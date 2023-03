Jeśli rolnictwo jest Twoją pasją i z sukcesem wdrażasz innowacje na swoich polach, pokaż nam to! Zgłoś się do konkursu na Innowacyjnego Farmera 2023 roku. Poszukujemy mentorów rolnictwa, rolników którzy idą z duchem postępu.

"Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go - powiedział Thomas Edison i nie poprzestał na słowach, ale tryby wyobraźni, inteligencji i geniuszu wprawił w ruch. Amerykański wynalazca i przedsiębiorca stworzył ponad 1000 patentów, a jego odkrycia i wynalazki towarzyszą nam do dziś. Z kolei Bill Gates, jeden z najbardziej znanych biznesmenów powiedział, że "prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność". Czy rolnictwo obędzie się bez takich innowatorów? Zdecydowanie nie! Potrzebni są nam ludzie, którzy, mierząc się z szybko zmieniająca się rzeczywistością, dostosowują technologie, sposób uprawy i hodowli do nowych wyzwań nie tylko legislacyjnych, lecz także środowiskowych. Jeśli jesteś jedną z takich osób, koniecznie weź udział w naszym konkursie Innowacyjny Farmer 2023!

Z pewnością i Ty dokonałeś wiele zmian w swoim gospodarstwie w ostatnich latach. Czasem nawet może nie jesteś świadomy, jak dużo innowacyjnych rozwiązań wdrożyłeś w swoim gospodarrstwie. Skoro szukasz rozwiązań i udaje Ci się poprawić wyniki produkcyjne to znaczy, że jesteś innowatorem, a swoimi sukcesami warto się pochwalić i zarazić pomysłami innych rolników!

Uzyskujesz coraz to wyższe plony o lepszej jakości?

Wdrożyłeś niekonwencjonalne metody ochrony lub nawożenia? Nie tylko uprawiasz, ale także przetwarzasz swoje płody rolne?

Wdrażasz praktyki rolnictwa zrównoważonego?

Latami dochodziłeś do ciekawych technologii uprawy?

Pochwal się tym! Pokaż nam to! To trzeba docenić!

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 31 marca. Na zwycięzców czekają cenne nagrody ufundowane przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.

Jeśli zakwalifikujesz się do drugiego etapu. Odwiedzimy Cię byś mógł nam lepiej zaprezentować swoje gospodarstwo i zapoznać nas z wdrożonymi rozwiązaniami. Rozstrzygniecie, przyznanie tytułów i nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 14 listopada w Warszawie.

KATEGORIE KONKURSOWE

Produkcja roślinna

nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,

praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,

praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,

praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,

wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,

wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia, system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,

wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Produkcja zwierzęca

nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,

wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,

niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,

wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,

przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,

ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,

dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,

dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Technologie

nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),

maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,

maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,

maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,

maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej,

nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,

narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

charakterystykę gospodarstwa (maks. 1500 znaków ze spacjami), uwzględniającą minimum jedną cechę innowacyjności:

innowacyjność celu innowacyjność procesu innowacyjność stosowanych produktów i technologii,

wypełnioną ankietę w zakładce Zgłoś gospodarstwo,

zdjęcie gospodarstwa w dobrej rozdzielczości (min. 1 Mb/ 1200x800 px), z oznaczeniem jego autora.

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 8.10.2023 r.

I ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 20.02.2023 r. – 31.03.2023 r.

II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17.04.2023 r. – 08.10.2023 r.