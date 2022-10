Grupa PTWP SA, wydawca serwisu sadyogrody.pl, magazynu Farmer i portalu farmer.pl przyznała, już po raz siódmy, firmom z branży ogrodniczej nagrody w konkursie "Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022".

Już po raz siódmy redakcja portalu sadyogrody.pl nagrodziła firmy z branży ogrodniczej za innowacyjne rozwiązania. Nagrody „Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022” wręczyliśmy sześciu produktom. Trzy nagrody otrzymały produkty wskazane przez Jury i kolejne trzy nagrody dla produktów wytypowanych przez internautów.

W skład jury konkursu weszli:

dr hab. inż. Paweł Krystian Bereś (prof. Nadzwyczajny Instytut Ochrony roślin – Państwowy Instytut Badawczy), ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel strony "Działka i ogród naszą pasją" (DiONP)

dr hab. Grzegorz Doruchowski, kierownik Pracowni Techniki Ochrony i Nawożenia, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Grzegorz Gorzała, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dr Michał Hołdaj, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. Dariusz Wrona (prof. SGGW), dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sylwia Sałyga, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl

Krystyna Zagórska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl

Aneta Gwara-Tarczyńska, dziennikarka portalu www.sadyogrody.pl

Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022 - nagrody Jury

Decyzją jury konkursu „Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022”, nagrodę otrzymał produkt Rak 3+4® firmy BASF Polska Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Pan Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions, BASF Polska Sp. z o.o.

Quantis to produkt, który pozwala na prawidłowe funkcjonowanie komórek, stabilizuje proces fotosyntezy oraz utrzymuje równowagę hormonalną roślin pomimo niekorzystnych warunków pogodowych. Quantis można stosować z fungicydem co ogranicza ilość przejazdów ciągnikiem, a to wiąże się z redukcją kosztów. Może być stosowany zarówno w uprawach konwencjonalnych jak i ekologicznych.

Kolejną nagrodę internautów otrzymał Deutz-Fahr 5DF TTV / 5DS TTV / 5DV TTV firmy Same Deutz-Fahr Polska Sp. z o.o. Wyróżnienie odebrał Pan Stanisław Gozdek, dyrektor Handlowy Same Deutz-Fahr Polska Sp. z.o.o.

Ciągniki specjalistyczne serii 5DF/DS/DV TTV są to zaawansowane technologicznie maszyny dedykowane do prac w sadach i winnicach. Ciągnik w tej klasie oferuje sterowanie z prawdziwego podłokietnika wielofunkcyjnego z joystickiem. Dostępne są modele 3- i 4-cylindrowe. Pompa o wydajności 100 l/min zasila aż do 9 obwodów. Posiada napęd bezstopniowy, wielowahaczowa oś amortyzowaną oraz system filtracji kabiny kategorii 4.

Trzecią i ostatnią nagrodę internautów otrzymał Rhizosum N plus firmy AGROSIMEX Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Pan Krzysztof Zachaj, dyrektor Działu Nawozów, AGROSIMEX Sp. z o.o.

Rhizosum N plus to preparat, którego stosowanie poprawia właściwości gleby. Dzięki działalności bakterii zawartych w szczepionce, azot staje się bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin, stymulując ich wzrost, poprawia sprawność biologiczną gleby co przyczynia się do obniżenia dawek nawozów azotowych o 20-50%.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Podczas wieczornej Gali redakcja miesięcznika "Farmer" i portalu farmer.pl przyznała także nagrody "Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022".