Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023. Ostatni dzień głosowania!

To już IX edycja konkursu Innowacyjny Produkt Rolniczy

Zapraszamy do głosowania na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023. To już IX edycja konkursu, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań, przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób zarządzających gospodarstwami rolnymi.

Każdy z naszych Czytelników może zagłosować na 3 najlepsze według niego produkty spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu. Wyróżnienia otrzymają 3 produkty z największą liczbą głosów. Głosowanie potrwa już tylko do 16 października 2023 roku. Zagłosuj w konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 ZAGŁOSUJ! Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrodzonym statuetek nastąpi 14 listopada 2023 r. podczas oficjalnej gali zorganizowanej po konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie. Czytaj więcej Poznajcie zwycięzców konkursu Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022

