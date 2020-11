Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Nowa rzeczywistość zostanie z nami na dłużej. Jakie trendy umocni, jakie zepchnie w niepamięć? Jakiego przemodelowania potrzeb i zachowań konsumenckich dokona? O tym porozmawiają eksperci, praktycy i analitycy podczas Internetowego XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Na przestrzeni lat Forum Rynku Spożywczego i Handlu osiągnęło pozycję największej konferencji poświęconej sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce. W tym roku, ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną, Forum przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Wszystkie debaty będą dostępne w ramach internetowych transmisji w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

• 2 dni wirtualnych debat, blisko 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów.

• Rozmowy 1:1, mikrodebaty, dyskusje o aktualnej sytuacji w branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

• Nagrody Rynku Spożywczego, certyfikaty Dobry Produkt i wyróżnienia Food & Retail Start-up Star.

Podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020 wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.:

• Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

• Dorota Bachman, pomysłodawczyni Fundacji Kobiety e-biznesu

• Edward Bajko, prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

• Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych w McDonald’s

• Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso

• Michał Czerwiński, prezes Purella Superfoods

• Zenon Daniłowski, prezes Makarony Polskie

• Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa - Izba Gospodarcza

• Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry

• Piotr Grabowski, współzałożyciel FoodTech.ac

• Andrzej Jaworski, prezes Vistula Group

• Malka Kafka, właścicielka TelAviv Urban Food

• Piotr Kondraciuk, prezes Polski Koszyk

• Tomasz Kosik, prezes Colian Logist

• Mateusz Kowalewski, prezes Hortimex

• Dominika Kozarzewska, prezes Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”

• Oskar Lis, prezes Natura Cold Press

• Tomasz Łączyński, prezes Pekpol Ostrołęka

• Adam Manikowski, członek zarządu, dyrektor ds. Operacyjnych, Żabka Polska

• Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash

• Marek Moczulski, prezes Unitop

• Michał Nowaczyk, członek zarządu Lidl Polska

• Piotr Niemiec, prezes Gastromall Group

• Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food

• Marian Owerko, przewodniczący rady nadzorczej Bakalland

• Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina, Tenczyńska Okovita, właściciel Browaru Tenczynek

• Mikołaj Piaskowski, Counsel, radca prawny w Baker McKenzie

• Piotr Regulski, członek zarządu RUCH

• Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding

• Adam Ringer, założyciel Green Cafe Nero

• Olga Ewa Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

• Łukasz Smoliński, prezes, właściciel Deseo

• Andrzej Szumowski, wiceprzewodniczący Rady Głównej, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

• Marcin Świąć, prezes SuperDrob

• Katarzyna Świąder, specjalista ds. żywności i żywienia na Wydziale Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

• Waldemar Topolski, dyrektor zarządzający w Aryzta Polska, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa

• Aleksandra Trapp, Head of Culture and Trends, infuture.institute

• Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Kapitałowej Iglotex

• Adam Zdanowski, współwłaściciel ZM Wierzejki

• Maciek Żakowski, współtwórca Restaurant Week Polska, Fine Dining Week i World Class Cocktail Festival, ORZO people-music-natur



Agenda Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020: www.frsih.pl/2020/pl/sesje/