Ambasador Polski w Ukrainie, Bartosz Cichocki, został wezwanie do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z oświadczeniem Ministra Kancelarii Prezydenta RP, w którym podkreślona została rzekoma niewdzięczność Ukraińców za pomoc.

Przypomnijmy: szef prezydenckiego wiceminister spraw zagranicznych, Marcin Przydacz wypowiedział się w sprawie dalszego embarga na ukraińskie zboże.

Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic - powiedział. - To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika.

Wiceminister dodał także, że w tym momencie należy stać twardo przy swoim stanowisku i bronić polskich rolników.

Jasne jest, że nie możemy tutaj w kontekście polityki rolnej i ochrony polskich granic przed zalewem tego typu produktów zrobić jakieś kroki w tył czy w bok. Trzeba tutaj twardo stać na stanowisku interesu państwa polskiego. I Ukraina powinna zacząć doceniać to, co robi dla niej Polska - podkreślił Przydacz.

Ambasador Cichocki wezwany na dywanik

Taka wypowiedź musiała się spotkać z gwałtowną reakcją ze strony Ukraińskiej.

Kategorycznie odrzucamy próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez polityków bezpodstawnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy ze strony Polski. Nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz – odpowiedział Andrij Sybiga, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Ukraina codziennie dziękuje Polsce i innym sojusznikom za to, że wspomagają jej żołnierzy na froncie. Wspieranie nas to nie filantropia, ale inwestycja we własne bezpieczeństwo Polski. To Ukraińcy dziś stoją na straży wartości i bezpieczeństwa naszego regionu i robią to także w interesie Polski i całego wolnego świata — dodał Sybiga i podkreślił najwyższy stopień wdzięczności, czego trudno nie zauważyć.

Głos zabrał także Oleg Nikolenki, rzecznik ukraińskiego MSZ, który poinformował tez o zaproszeniu polskiego ambasadora na rozmowę.

Politycy nie powinni kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami — podkreślił rzecznik MSZ, Oleg Nikolenko. - W dniu 1 sierpnia Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z oświadczeniami Ministra Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza — mówi agencji Ukrinform rzecznik MSZ Oleg Nikolenko.

Ukraińska strona w mocnych słowach podkreśla, że wypowiedzi o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc Polsce są nieprawdziwe i niedopuszczalne. Jednocześnie Nikolenko podkreślił, ze wierzy w to, że przyjaźń ukraińsko-polska jest znacznie głębsza niż krajowe cele polityczne.

Politycy nie powinni kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami. Żadne deklaracje nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości — podkreślił rzecznik MSZ.

Również ambasador Ukrainy będzie się tłumaczył

Zareagować postanowiła tez strona polska. Kilka godzin po informacji o zaproszeniu do ukraińskiego MSZ Bartosza Cichockiego, analogiczne zaproszenie zostało wystosowane dla ambasadora Ukrainy w Polsce, Wasyla Zwarycza. Jak podaje MSZ rozmowy będą toczyły się "w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich". Obecnie ukraiński ambasador przebywa w Kijowie, dlatego, jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, w środę w MSZ pojawi się jego zastępca.

Głos w sprawie zabrał również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Narody Europy wiedzą, że wolność jednostki jest najsilniejsza, gdy jest wolnością wspólną wszystkich. W Europie wiemy, jak jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, niezależnie od pór roku i nastrojów, trendów politycznych czy osobistych ambicji. Ale teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami stara się być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów — napisał Wołodymyr Zełenski. Ukraina jest wdzięczna każdemu narodowi, który pomaga. Bardzo doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy od morza do morza. A w tej tarczy nie może być ani jednego pęknięcia — dodał. - Nie pozwolimy, aby jakiekolwiek momenty polityczne popsuły relacje między narodami ukraińskimi i polskimi, a emocje powinny zdecydowanie ostygnąć. Wolność i dobrobyt naszych narodów, wartości naszej Europy i zwycięstwo nad wspólnym rosyjskim wrogiem są ponad wszystko — zaznaczył.

Zakaz importu ukraińskich płodów rolnych powoduje wiele emocji i napięć na linii Polska - Ukraina.

Strona polska zapowiedziała już, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży obowiązującego zakazu, nasz rząd podejmie taką decyzję samodzielnie.

Jeśli Komisja Europejska nie wydłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska sama zamknie granicę na te towary - zapowiedział w premier, Mateusz Morawiecki. - Chcę wyraźnie powiedzieć, tutaj z ministerstwa rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, nie otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wspólne wypracowanie regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Zdecydowaliśmy, że takie działania podejmiemy jednostronnie albo razem z partnerami z innych krajów - dodał.

Wypowiedź ta spowodowała wiele zamieszania i oskarżeń o populizm.

Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża UA do UE. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" - napisał na Twitterze premier Ukrainy Denys Shmyhal.

Premier od razu starał się prostować sytuację, zaznaczając, że z tranzytem strona Polska nie ma żadnych problemów. Pod warunkiem, że będzie to sam tranzyt.

My na tranzyt się zgadzaliśmy i zgadzamy, i nie ma żadnego problemu z tranzytem. Polska nie tylko nie przyczyni się do destabilizacji na rynkach globalnych, ale wręcz my pomagamy w wywiezieniu za granicę ukraińskiego zboża - powiedział Morawiecki.

Do reakcji polityków ukraińskich odniósł się także podsekretarz stanu w MSZ RP Paweł Jabłoński.

Widziałem ten wpis i mogę powiedzieć tak: uważam, że to nie jest zbyt dyplomatyczna wypowiedź, nie jest to zbyt rozsądna wypowiedź. Polska Ukrainie pomaga w ogromnym stopniu, w ogromnym stopniu tego wsparcia udziela. Natomiast wszystko co robimy dla Ukrainy, jak i dla innych sojuszników, robimy zawsze dlatego, że to jest realizacja naszego interesu narodowego, naszego interesu państwowego. Zawsze się tym kierujemy - podkreślał. - Wspieramy Ukrainę w bardzo szerokim zakresie. Ale zawsze wspieramy Ukrainę w takim stopniu, jak jest to korzystne dla Polski. Jeżeli mamy tematy w których się nie zgadzamy - tych tematów trochę jest - to też nie wahamy się jasno o tym mówić. Będziemy o tym oczywiście rozmawiali, natomiast myślę, że sposobem prowadzenia polityki nie powinny być agresywne wpisy na Twitterze, a raczej przeanalizowanie tego, co Polska rzeczywiście dla Ukrainy zrobiła. Myślę, że każdy, kto to śledzi, wie, jak ta sytuacja wygląda - zaznaczył polski dyplomata.

Napięć na linii Polska - Ukraina jest coraz więcej. Nie tylko w sferze polityki, ale też w sferze kontaktów społecznych.

Czy wielka przyjaźń zmieni się w wielką nienawiść?