W cyklu rozmów przedwyborczych spotykamy się z Arkadiuszem Iwaniakiem, posłem Lewicy. Co rolnikom ma do zaproponowania partia Włodzimierza Czarzastego? Sprawdzamy.

Arkadiusz Iwaniak - polityk i samorządowiec, poseł na Sejm IX kadencji, od 2021 wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Farmer: Widzimy się przy okazji spotkania kampanijnego. Jak dalej będzie wyglądała wasza kampania pod kątem rolnictwa?

Arkadiusz Iwaniak: Mamy takie założenie, że idziemy do ludzi. Idziemy na targowiska, tam gdzie są skupiska, po prostu rozmawiamy z ludźmi. Tak przebiegała nasza ostatnia letnia trasa w zeszłym roku i w tym roku. Po prostu chcemy rozmawiać, bo wówczas dowiadujemy o tym, co jest tak naprawdę w każdym z miejsc. Czasami mamy wrażenie, że żyjemy w takiej bańce sejmowej i wiele rzeczy nas do nas nie dochodzi.

Ustawa hiszpańska antidotum na problemy wsi?

Co jesteście w stanie zaproponować polskiej wsi?

Jeśli chodzi o program dla rolników dla tej jedynej grupy wyborczej to jest kilka dość prostych pomysłów. Jak mówią sami rolnicy: po pierwsze chcemy mieć opłacalność. Pracujemy nad ustawą o tak zwanej cenie minimalnej. Wzorujemy się na Hiszpanach, współpracujemy z naszymi przedstawicielami lewicowymi w Hiszpanii i oni nam przesłali swoje materiały. Każdy kraj ma swoje uwarunkowania, więc tego nie można wprost, niestety, do nas przełożyć, ale założenie jest proste. Wprowadzimy zakaz zakupu produktów rolnych poniżej kosztów produkcji.

Czy to jest realne w naszych warunkach?

To jest realne. My dzisiaj jesteśmy precyzyjnie w stanie powiedzieć jakie są koszty dla produkcji poszczególnych artykułów i na przykład, jeśli one faktycznie idą za wysoko, to rząd może do tego dopłacić - to jest to, co robimy dzisiaj w przypadku nawozów. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Trzeba wprowadzić taką ustawę - to nie będzie proste i nie będzie łatwe, trzeba to jasno powiedzieć, ale musimy od czegoś zacząć, musimy od czegoś wyjść. No i przede wszystkim kontrola importu.

Druga kwestia to jest płynność finansowa. Każdy prowadzący działalność gospodarczą, chce mieć płynność finansową. Dzisiaj sieci, duże firmy skupowe nadużywają swojej przewagi. To oni dyktują cenę.

Przygotowaliśmy ustawę, która ma zapewnić rolnikom stabilizację. Mówi ona m.in. i tym, że powinny być zawierane kontrakty, żeby wyeliminować przypadkowość. Pozwoli to na ustabilizowanie systemu płatności – chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której za sprzedane produkty rolnik dostaje płatność do miesiąca, a w przypadku produktów o krótkim terminie przydatności, nie dłużej niż do końca terminu przydatności. Np. jeśli maliny mają, załóżmy około 7 dni przydatności, to dlaczego rolnik ma na czekać na pieniądze miesiąc czy dwa?

W najbliższym czasie złożymy też ustawę o tak zwanym towarzystwie ubezpieczeń społecznych. Teoretycznie ubezpieczenie jest powszechne i niemalże przymusowe. Tylko dzisiaj te ubezpieczenia komercyjne są kompletnie nieopłacalne. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych będzie powodowało to, że to rolnicy będą sami sterować i te pieniądze, które dzisiaj rząd wpłaca do zagranicznych, bardzo często komercyjnych firm ubezpieczeniowych, pozostaną w gestii polskiego rolnictwa albo też ministerstwa z możliwością wykorzystania do czegoś innego.

Więc po pierwsze opłacalność, a po drugie stabilność. Niczego więcej nie potrzebuje rolnik. Rolnicy robią świetną robotę, a my, politycy powinniśmy stwarzać warunki, żeby oni mogli normalnie funkcjonować, normalnie pracować, a nie im po prostu przeszkadzać.

Jak przebudować system ubezpieczeń?

Mówi pan o systemie ubezpieczeń. W jaki sposób można w tym momencie zweryfikować system szacowania szkód? Czy macie jakiś pomysł jak to usystematyzować, żeby rolnicy dostawali realne odszkodowania bo co z tego, że oni są ubezpieczeni, kiedy system w tym momencie wygląda tak, że realnie i tak nie dostają tych pieniędzy?

System ubezpieczeń wzajemnych polega na tym, że po pierwsze, mówiąc w skrócie, zrzucamy się do wspólnej puli, ale i wspólnie szacujemy szkody. Przecież my wiemy, że jeśli jest zniszczony powiedzmy hektar, pięć hektarów, czy 10 ha to jesteśmy w stanie oszacować dzisiaj ile powinniśmy dostać pieniędzy za to. Jesteśmy w stanie oszacować, ile mniej więcej byśmy z tego zebrali i to będzie robione w ramach rolników, czyli każdy każdego będzie pilnował, nikt nikogo nie będzie chciał oszukiwać. Dzisiaj to jest tak, że wiadomo, że firmy ubezpieczeniowe chcą zapłacić jak najmniej, to jest oczywiste, a tu będzie wspólne dobro. Te ubezpieczenia będą branżowe, podzielimy branże rolniczą na sektory, bo wiadomo, że w każdym z nich ryzyko jest inne.

Obecnie polskie rolnictwo zderza się z górą lodową w postaci rolnictwa ukraińskiego. Ukraina nie zniknie, problem się nie rozwiąże z dnia na dzień. Granice, które się otworzyły raczej się już nie zamkną. Jak chce sobie poradzić z tym lewica?

My nie pilnujemy naszego wewnętrznego rynku. Skoro chcemy, żeby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej, to musimy pilnować naszego rynku wewnętrznego, musimy zadbać o to żeby mieli przejściowe przepisy dostosowawcze, tak jak my kiedy wchodziliśmy do Unii. Musimy pamiętać o jednym, Ukraina do tej pory przecież eksportowała swoje produkty rolne i nie miała nie miała z tym kłopotu, to jest oczywiście bardzo duży rynek rolniczy. Musimy to musimy to jakoś skomponować, musimy to wypracować. I tu musi być właśnie wsparcie państwa, chociażby przy ambasadach zlikwidowano stanowisko osoby odpowiedzialnej za nawiązywanie kontaktów, szukanie kontraktów, szukanie rynku zbytu - tego dzisiaj nie ma ,a to powinniśmy robić. Mamy doskonałej jakości żywność i normy jej produkcji i to my powinniśmy powiedzieć: dojdźcie do naszego poziomu, a potem rozmawiajmy o handlu.

Zielony Ład, czyli temat mocno kontrowersyjny. Na jakim stanowisku w tej kwestii stoi Lewica?

Zielony Ład tak, ale w granicach zdrowego rozsądku. Dbałość o planetę powinna być jak najlepsza, ale musimy pamiętać o tym, że naprawdę mamy ogromny potencjał jeśli chodzi o produkcję rolniczą i powinniśmy dbać także o to. Ja jestem za tym, żebyśmy te normy stawiali jak najwyżej, tylko gdzieś musimy łapać rozsądek. To musi być rozsądne.

Jeżeli chodzi o przyszłość polskiego rolnictwa, co możemy w tym momencie zrobić, żeby ono miało przestrzeń do rozwoju, bo rolnicy mówią tak: zielona kula u nogi w formie zielonego ładu, Ukraina i nieuczciwa konkurencja. Same problemy. Jak to wszystko wypośrodkować?

To nie będzie łatwe bez względu na to kto będzie rządził. Jeśli chodzi o rolnictwo naprawdę powinniśmy tutaj usiąść wszyscy razem. Wybory miną, opadnie gorączka i to całe wariactwo, bo dzisiaj prześcigamy się kto jest mądrzejszy. Każdy chce rozdawać pieniądze, ale jak już opadnie ten wyborczy kurz będzie trzeba wspólnie usiąść przy stole i rozwiązywać problemy. Zaprosić do tych rozmów rolników i producentów, bo to oni wiedzą najlepiej co jest im potrzebne i tak to zrobić. Należy doprowadzić do poważnej debaty, bo zagrożeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.