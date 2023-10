Dziś Światowy Dzień Zwierząt. A to dobra okazja do tego, żeby przyjrzeć się, jak Polacy postrzegają kwestie dobrostanu zwierząt.

A jakie jest społeczne postrzeganie dobrostanu zwierząt w Polsce możemy się dowiedzieć z pierwszego w Polsce raportu na ten temat.

Został on opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

O dobrostanie mówi się niestety źle

Wyniki raportu zaprezentował w czasie konferencji prasowej Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Zaczął od przedstawienia sytuacji związanej z dobrostanem zwierząt, obserwowanej w mediach społecznościowych, która zresztą była przyczynkiem do opracowania omawianego raportu. Ze słów Michała Fedorowicza wynika, że tylko 2 osoby na 10 spotkały się w naszym kraju z pojęciem dobrostan zwierząt.

- Niestety o dobrostanie mówi się źle. Większość informacji jakie są przedstawiane w mediach społecznościowych ma charakter negatywny, i generalnie przedstawia negatywnie polskiego hodowcę i polskiego rolnika - stwierdził Fedorowicz.

Dodał, że w tej dyskusji dominują dwie grupy mówców: jedna to osoby, które bronią tematu dobrostanu opierając się na faktach i liczbach, ale też zachowując się neutralnie w tym obszarze, druga grupa to organizacje prozwierzęce, które opierają na przede wszystkim na emocjach, oczywiście najczęściej negatywnych.

Jakie wnioski płyną z raportu?

Wyniki raportu pokazują, że ponad połowa Polaków (55%) ma świadomość, iż w ostatnich latach dobrostan zwierząt uległ znaczącej poprawie a jedna piąta nie ma na ten temat zdania.

Spośród proponowanych rozwiązań przestrzegania zasad dobrostanu największym poparciem cieszyło się wprowadzenie surowszych kar dla osób, które łamią przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Drugim najczęściej wybieranym rozwiązaniem była konieczność podjęcia działań edukacyjnych dotyczących wzrostu świadomości o dobrostanie skierowanych ogólnie do społeczeństwa.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że duża część badanych nie słyszała o programach mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt, co może wskazywać na małą widoczność istniejących już inicjatyw i programów dotyczących tego zagadnienia. Zapytani o kierunki działań, które najlepiej przyczynią się do zapewnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych, respondenci jednoznacznie opowiedzieli się za dążeniem do zapewnienia zwierzętom jak najlepszych warunków życia. Konkretnie, na pytanie, co Pana/Pani zdaniem należy zrobić, aby zapewnić dobrostan zwierząt hodowlanych i zminimalizować negatywny wpływ hodowli na środowisko blisko 75% ankietowanych odpowiedziało, że należy stawiać na hodowle w małych, rodzinnych gospodarstwach z dużą ilością przestrzeni dla zwierząt. 51% odpowiedziało, że trzeba stawiać na hodowle oparte na innowacyjnych technologiach zapewniających komfort i odpowiednie warunki życia dla zwierząt. Tylko (i aż tyle!) 4,7% odpowiedziało, że trzeba zastąpić całkowicie hodowle przez mięso wyprodukowane w laboratorium.

Polacy są relatywnie dobrze nastawieni do zwiększenia obecności kwestii dobrostanu zwierząt w debacie publicznej, czego dowodem może być fakt, że prawie 80% badanych uważa, że politycy powinni się bardziej zaangażować w tej sprawie.

Respondenci byli również pozytywnie nastawieni do rozwiązań, które mogłyby korzystnie wpłynąć na traktowanie zwierząt hodowlanych w Polsce.

Należy odnotować, że również 80% Polaków uważa, że należy wprowadzić dopłaty do produkcji dla hodowców, którzy dbają o dobrostan swoich stad a 13% nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Dodatkowo zastosowanie monitoringu od rozładunku do uboju i podczas transportu zwierząt to rozwiązania wspierane przez zdecydowaną większość respondentów zarówno w ośrodkach miejskich, jak i na wsi.

Potrzebny certyfikat dobrostanu zwierząt

Dobrostan zwierząt ma jednocześnie potencjał do zwiększenia świadomości konsumenckiej Polaków. Zgodnie z powyższymi badaniami wprowadzenie oznakowania informującego o warunkach hodowli zwierząt (podobne do tych, które informują o rodzaju chowu, z którego pochodzą jajka) istotnie wpłynęłoby na wybór produktów. Co więcej, Polacy byliby skłonni zapłacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli. Taką deklarację złożyło w badaniu prawie 63% ankietowanych.

Prawie 74% Polaków uważa, że producenci wołowiny powinni być bardziej transparentni w kwestii hodowli zwierząt.

- Jaki mamy obraz na koniec? Mamy obraz większości społeczeństwa, które bardzo lubi mięso, lubi jeść wołowinę, natomiast zależy tym osobom na tym, żeby kwestie dobrostanowe, dopłat oraz certyfikacji były bardziej eksponowane, a hodowcy byli bardziej zadbani - zaznaczył w czasie spotkania z dziennikarzami Michał Fedorowicz.

Podkreślił przy tym także fakt, że zdecydowana większość badanych również opowiedziała się za szeregiem działań, które Unia Europejska mogłaby wprowadzić w sprawie komfortu i zdrowia zwierząt. Rozwiązania takie jak wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących minimalnych standardów dobrostanu zwierząt, utrzymanie standardów eksportowanych z państw trzecich na terenie Unii produktów mięsnych, zezwolenie na import jedynie produktów mięsnych spełniających unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt znalazły uznanie wśród ponad 80% pytanych. Może to wynikać z faktu, że Polacy są jednym z najbardziej prounijnych narodów należących do wspólnoty, którzy zazwyczaj ufają rozwiązaniom wprowadzanym przez instytucje Unii Europejskiej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IRBIS) w maju br. na próbie ponad 1 tys. dorosłych Polaków metodą wywiadów telefonicznych.