Pył budowlany to nie tylko problem osób pracujących na budowach. W czasie przecinania płyt chodnikowych czy kostki brukowej na wolnym powietrzu powstaje niebezpieczna chmura pyłu, która wydostaje się do otoczenia. Cząsteczki pyłu zawierają krystaliczną krzemionkę, która powoduje mnóstwo niebezpiecznych chorób, a w efekcie może nawet zabić.

Coraz powszechniejsze są przepisy zakazujące w miastach korzystania z dmuchaw do sprzątania liści oraz odpadów. Wynika to z faktu, iż dmuchawy ponownie wzniecają pył, który już opadł. Przez co jesteśmy narażeni na powtórne jego wdychanie.

Brakuje natomiast jednoznacznych przepisów zakazujących przecinania w przestrzeni publicznej np. kostek brukowych, co dzieje się każdego dnia na ulicach polskich miast wzniecając w powietrze chmury pyłu, który dosłownie zabija nas każdego dnia.

Czym jest krystaliczna krzemionka na budowie?

Krystaliczna krzemionka to podstawowy składnik piasku, granitu gleby i innych minerałów. Inne jej formy to kwarc, krystobalit i trydymit. Wszystkie one mogą być pod postacią cząstek wielkości respirabilnej produkowanej podczas wiercenia, cięcia czy szlifowania obiektów posiadających krystaliczną krzemionkę.

Krystaliczna krzemionka jest rakotwórczym czynnikiem dla płuc. Jej pył może powodować wiele chorób takich jak pylica krzemowa czy zapalenia pęcherzyków płucnych.

Według Dyrektywy Unijnej 2019/130 wartość dopuszczalna narażenia dla respirabilnej krzemionki krystalicznej wynosi 0,1 mg/m3 na osiem godzin pracy.

- Budowlany pył w powietrzu jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Dbając o zdrowie społeczeństwa, stworzyliśmy wiele dogodnych rozwiązań pozwalających na skuteczne przechwytywanie i magazynowanie pyłu, który powstaje podczas pracy naszymi, jak i innymi urządzeniami budowlanymi. Wprowadziliśmy do oferty bogatą gamę profesjonalnych odkurzaczy przemysłowych najwyższej klasy sprawności – H oraz wykorzystujących filtry klasy HEPA13 – co oznacza, że zassane powietrze z pyłem jest oczyszczane co najmniej w 99,97%. Posiadamy także nowe przecinarki do betonu, które samoistnie magazynują pył w podłączonym do nich worku. Tam, gdzie jest to możliwe, rekomendujemy użycie wody, aby pył zamienić w szlam. Można to zrobić bezpiecznie ze wszystkimi naszymi urządzeniami do cięcia, szlifowania i wiercenia w betonie. Korzystając z takich maszyn, możemy mieć pewność, że prowadzone prace będą realizowane zgodnie z prawem, a ponadto będą bezpieczne. Pamiętajmy, że pyłem oddychają nie tylko pracownicy budowlani, ale też osoby znajdujące się w pobliżu placu budowy. Dbajmy o swoje zdrowie i lepszą jakość powietrza w miejscu pracy i poza nią – mówi Dawid Trukszyn, ekspert firmy Husqvarna Construction.