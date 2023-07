Rachunki za prąd z PGE powinny wrosnąć więc o ok 20-30 zł jeżeli nie przekroczymy limitów zamrażających ceny prądu na poziomie tych z 2022 r., ale nie 3-krotnie więcej. Foto. Shutterstock

Do klientów PGE Obrót przychodzą pierwsze faktury i rozliczenia za zużycie prądu i prognoza na przyszłe miesiące. Wielu otrzymało nawet 3-krotnie wyższe rachunki za prąd, mimo że są objęci limitami zamrażającymi ceny prądu oraz maksymalną ceną prądu. PGE przyznało, że 4 tys. klientów otrzymało złe rachunki. Sprawdź, czy masz wyższy rachunek za prąd, jeśli rozliczasz się w PGE

Jeden z właścicieli gospodarstwa z podwarszawskiej wsi zamiast przewidywanych ok. 186 zł za miesiąc otrzymał ponad 3-krotnie wyższy rachunek za prąd w rozliczeniu od PGE Obrót.

PGE Obrót wystosowało oświadczenie w tej sprawie gdzie przyznało, że aż ok. 4 tys. klientów otrzymało faktury i naliczenia za prąd, w których nie uwzględniono limitów zamrażających ceny prądu.

Jeżeli zużycie prądu z 2022 r. jest zbliżone z prognozowanym na fakturze PGE za rok 2023 r., ale rachunek miesięczny za prąd zamiast wrosnąć o 20-30 zł więcej jest nawet 3-krotnie większy oznacza to, że jest błąd w rozliczeniu.

Powinieneś dostać informację od PGE Obrót drogą mailową, sms lub pocztą o tym że źle zostały naliczone nowe faktury za prąd i że będzie dokonana korekta rachunku. Nie opłacał zawyżonego rachunku za prąd jeśli otrzymałeś taką informację.

Co jednak zrobić, gdy uważasz że masz zawyżony rachunek za prąd w PGE a nie dostałeś informacji zwrotnej od PGE o błędnym naliczeniu? Sprawdź Jak złożyć reklamację za zawyżony rachunek w PGE Dystrybucja i Obrót.

Sprawdź czy masz wyższy rachunek za prąd jeśli rozliczasz się w PGE. Jak to zrobić?

W tym roku każdemu właścicielowi gospodarstwa domowego, który rozlicza się w taryfie G (nie jest rolnikiem, nie ma dużej rodziny, ani osoby niepełnosprawnej w rodzinie) - przysługuje automatycznie limit zamrożenia cen prądu na poziomie z 2022 r. do 2000 kWh/rok . Oznacza to że nie musi on składać żadnego oświadczenia.

Ponadto Gospodarstwa domowe (w tym rolnicy rozliczający się w taryfie G), które złożyły oświadczenia do 30 czerwca br. do swoich sprzedawców dodatkowo korzystają z podwyższonych limitów zamrażających ceny energii: 2,6 MWh lub 3 MWh o zwiększenie limitu z 2 MWh do 3 MWh r.

Wprowadzenie tarczy solidarnościowej i zamrożenie cen prądu sprawia że na pierwszych rozliczeniach za prąd od dostawców prądu powinny pojawić się rachunki za prąd przybliżone do tych z 2022 r. Oczywiście będą one wyższe przypadku PGE o ok. 20-30 zł za miesiąc z powodu rosnących opłat mocowych i dystrybucyjnych. Pamiętajmy też, że w wielu portalach podawana jest też stawka netto za za zużycie energii elektrycznej w 2023 r .

Porównaj jakie jest teraz zużycie prądu i sprawdź jakie miałeś zużycie prądu 2022 r na fakturze PGE. Jeżeli zużycie prądu z 2023 r. i czy rachunek miesięczny za prąd nie jest 3 razy większy od tego z 2022 r.. Foto. RZ

Jak to sprawdzić czy nie masz zawyżonego rachunku za prąd z PGE:

porównaj jakie jest teraz prognozowane zużycie prądu z 2023 r. i sprawdź jakie miałeś zużycie prądu 2022 r na fakturze PGE;

jeżeli zużycie prądu z 2022 r. jest zbliżone z prognozowanym na fakturze PGE za rok 2023 r., ale rachunek miesięczny za prąd zamiast wrosnąć 20-30 zł więcej ale jest nawet 3-krotnie większy oznacza to że jest błąd w rozliczeniu;

powinieneś dostać informację od PGE Obrót drogą mailową, sms lub pocztą o tym że źle zostały naliczone nowe faktury za prąd;

jeżeli nie dostałeś takiej informacji a uważasz że rachunki są zawyżone masz prawo złożyć reklamację do PGE.

Jeżeli chcesz sprawdzić jakie realnie rachunki brutto będziesz płacił za prąd m.in. w PGE sprawdź poniższy artykuł::

Rachunki za prąd z PGE powinny wrosnąć więc o ok 20-30 zł jeżeli nie przekroczymy limitów zamrażających ceny prądu na poziomie tych z 2022 r., ale nie 3-krotnie więcej!

Nawet 3 razy większe rachunki za prąd w rozliczeniach z PGE na początku lipca

Jeden z właścicieli gospodarstwa z podwarszawskiej wsi zamiast przewidywanych ok. 186 zł za miesiąc otrzymał ponad 3-krotnie wyższy rachunek za prąd w rozliczeniu od PGE Obrót.

PGE Obrót wystosowało oświadczenie w tej sprawie gdzie przyznało, że aż ok. 4 tys. klientów otrzymało faktury i naliczenia za prąd, w których nie uwzględniono limitów zamrażających ceny prądu.

Po nagłośnieniu PGE Obrót wystosowała oświadczenie w tej sprawie. Jak wynika z jego treści którą cytuje Gazeta.pl, część klientów spółki otrzymała faktury, które nie uwzględniały zamrożonych cen prądu.

PGE Obrót, zidentyfikowano wszystkich odbiorców do których wysłano zawyżone rachunki i faktury za prąd. PGE informuje klientów drogą mailową lub sms oraz drogą pocztową o popełnionym błędzie. Dodatkowo PGE obrót informuje że będzie wysyłać nowe faktury z korektą a zawyżonych rachunków za prąd nie będzie trzeba opłacać.

Co jednak zrobić, gdy uważasz że masz zawyżony rachunek za prąd w PGE?

Jak złożyć reklamację za zawyżony rachunek w PGE dystrybucja i Obrót?

Musisz przygotować odpowiednie pismo do PGE dot. reklamacji prądu. Co musi zawierać reklamacja rachunku z PGE aby była ona uznana:

imię i nazwisko wnioskującego,

indywidualny numer klienta,

określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu za zużycie prądu;

opisanie okoliczności uzasadniających reklamację rachunku za prąd,

datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi od PGE,

wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy żądamy wypłaty,

numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub wniosek o zaliczenie go na poczet przyszłych płatności.

podpis odbiorcy który podpisał umowę z PGE.

Pamiętajmy, że reklamację do PGE zazwyczaj składamy na piśmie lub za pośrednictwem platformy eBOK.

Gdy składamy reklamację na piśmie warto się dodatkowo zabezpieczyć i zażądać pisemnego potwierdzenia (czyli kopię) złożenia reklamacji wraz z pieczątką, podpisem, datą przyjęcia reklamacji..

Jeżeli reklamacja przez PGE nie zostanie rozparzona w ciągu 14 dni to automatycznie powinna być uznana za rozpatrzoną pozytywnie na korzyść odbiorcy.

Reklamację można także wnieść za pośrednictwem platformy eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), ale tylko w przypadku gdy sprzedawca, respektuje taką drogę rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli posiadasz konto w eBOK PGE to jest tam możliwość złożenia reklamacji. Zastrzeżenia co do wysokości rachunku możesz zgłosić także telefonicznie (infolinia PGE) lub osobiście w najbliższych Biurze Obsługi Klienta PGE.

Jednak najlepiej gdy reklamacja rachunku za prąd jest wniesiona na piśmie, na adres sprzedawcy/dystrybutora, gdyż taki sposób składania jest najbezpieczniejszy. Dlaczego?

Ponieważ reklamacja wniesione za pośrednictwem e-mail nie zostanie rozpatrzone, jeśli taki sposób kontaktu w tej sprawie nie jest przyjęty przez firmę energetyczną.

Jak złożyć reklamację w PGE Obrót? Jeśli od PGE Obrót otrzymałeś zbyt wysoki to masz prawo do złożenia reklamacji. Do tego jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz odpowiedzi to uznaje się, że reklamacja zostaje uznana za rozpatrzoną pozytywnie.

Termin ten może być jednak inny jego długość zawarta jest w umowie ze sprzedawcą czy dystrybutorem energii elektrycznej. Reklamację najlepiej złożyć formie pisemnej a następne wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. A jeszcze lepiej bezpośrednio w punkcie sprzedawcy energii/dystrybutora.