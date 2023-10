Wielu rolników szuka okazji by powiększyć swoje gospodarstwo. Niestety, ceny ziemi rolnej są wyjątkowo wysokie. Jak kupić ziemię taniej? Podpowiadamy!

Zakup ziemi dla powiększenia gospodarstwa jest dużym obciążeniem dla budżetu. Jest jednak sposób, aby zakupić grunty orne taniej. Jak? Wystarczy być czujnym i obserwować oferty likwidatorów spółdzielni rolniczych.

Do takich transakcji może dojść w przypadku likwidacji danej spółdzielni rolniczej.

Jak dochodzi do sprzedaży ziemi ze spółdzielni?

Na chwilę obecną nie ma dowolności sprzedaży ziemi zawsze jest to poprzedzone stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni – mówi Filip Plaskota, likwidator. - Do uchwały może być wpisana zwykła zgoda o sprzedaży nieruchomości ze wskazaniem nieruchomości, czyli określeniem księgi wieczystej, numeru działki, ale jednocześnie w tej uchwale może być wpisana cena minimalna dla sprzedaży danej nieruchomości. Od tego momentu likwidator może prowadzić działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości.

W praktyce, aby sprzedać ziemię powołuje się komisję sprzedażową lub przetargową. Co prawda nie ma takiego obowiązku, ale chodzi tutaj o pewne kwestie formalne oraz skarbowe, dla których taką komisję się powołuje.

Jak informuje Filip Plaskota komisja może się składać z szeregowych członków , z członków Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, a także z samego likwidatora. Szczegółowy jej skład ustalany jest na drodze decyzji wewnętrznych. Najczęściej komisję powołuje sam likwidator.

Po powołaniu komisji następuje sporządzenie dokumentacji formalnej, czyli regulaminu przetargu, zasad na jakich sprzedaż ma się odbywać. To od likwidatora zależy jakie aspekty tej sprzedaży mogą wchodzić w grę. Należy bowiem pamiętać, że w grę wchodzi również prawo pierwokupu, nie rzadko przysługuje Skarbowi Państwa, albo gminie.

Jeżeli likwidator ma do sprzedania działkę poniżej hektara, to z formalnego punktu widzenia, sprzedaż będzie dość prosta. Należy jedynie przy pomocy rzeczoznawcy oszacować cenę. Ustalona kwota stanowi cenę wyjściową do sprzedaży.

Likwidator powinien podejmować działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyższej ceny za nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży. W praktyce jednak likwidator jest w pewnym stopniu zależny od członków, pojawią się naciski na szybkie upłynnienie majątku i jeszcze szybszy podział tego majątku.

Likwidator jednak musi sprzedać działkę z jak największym zyskiem, rzetelnie i szybko. W praktyce bardzo często działki sprzedawane są poniżej szacunkowej wartości. I tu pojawia się szansa dla rolników, którzy są zainteresowani zakupem ziemi.

Warto sprawdzać ogłoszenia na eRolniku

Aby dotrzeć do takiego ogłoszenia należy na bieżąco przeglądać przede wszystkim platformę eRolnik. Cena, jaka jest podana na tym portalu gwarantuje, że ziemia nie może być sprzedana poniżej 95% wystawionej kwoty osobie nie będącej rolnikiem. Natomiast rolnik ma prawo do negocjacji.

Okazje są naprawdę duże – jako przykład możemy podać nieruchomość w okolicach Warszawy, gdzie operat szacunkowy opiewał na prawie 6 milionów, zaś sprzedaż zakończyła się na kwocie 1 150 000.

Na przykład działki, które obecnie dostępne są w Nieporęcie – blisko 3 ha wystawione są za cenę od 8 do 13 zł za metr kwadratowy. To bardzo dobra cena jak na te okolice – zapewnia Filip Plaskota.

Likwidator podkreśla, że ciąży na nim duża odpowiedzialność, a jego działania musza być przejrzyste i przemyślane.