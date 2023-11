Jak podał Eurostat we wrześniu 2023 r. ceny jaj, masła i ziemniaków w UE są wyższe niż w styczniu 2021 r. i 2022 r., ale nie tak wysokie jak kilka miesięcy wcześniej, natomiast ceny oliwy z oliwek stale rosną. Sprawdź jak rosną ceny podstawowych artykułów spożywczych w UE.

Sprawdzamy jak rosną ceny podstawowych artykułów spożywczych w UE na podstawie danych podanych przez Eurostat.

Ceny oliwy z oliwek wzrosły o 75% w UE

We wrześniu 2023 r. cena oliwy z oliwek była o 75% wyższa niż w styczniu 2021 r. W styczniu 2022 r. ceny były już o 11% wyższe niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego, a pomiędzy wrześniem 2022 r. Z wrześniem 2023 r., ceny oliwy z oliwek odnotowały gwałtowny wzrost.

Ceny ziemniaków wzrosły o 53% w UE

Ceny ziemniaków również poszybowały w górę. Od stycznia 2021 r. ceny ziemniaków wzrosły o 53% we wrześniu 2023 r., po osiągnięciu najwyższego poziomu w czerwcu 2023 r. (+60%).

Ceny jaj wzrosły o 37% w UE

Jeśli chodzi o ceny jaj, to we wrześniu 2023 r. były one o 37% wyższe niż w styczniu 2021 r. Ceny jaj ustabilizowały się w pierwszych 2 kwartałach 2023 r., a w sierpniu i wrześniu br. wykazały pewien spadek.

Ceny masła wzrosły o 27% w UE

W podobny sposób kształtowały się ceny masła. Ceny masła osiągnęły najwyższy poziom w grudniu 2022 r. (+44% w porównaniu ze styczniem 2021 r.), a następnie zaczęły powoli spadać. We wrześniu br. masło było o 27% droższe niż w styczniu 2021 roku.