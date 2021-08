Jak zmieniły się ceny materiałów dla budownictwa i ogrodu w lipcu?

Ceny materiałów budowlanych w lipcu br. (w porównaniu do lipca roku ubiegłego) wzrosły we wszystkich 20 grupach towarowych, analizowanych przez Grupę PSB. Cały czas mamy do czynienia ze zwyżkowym trendem cenowy. Sprawdź, jakie ceny osiągały materiały budowlane dla domu i ogrodu w lipcu br.?

Ceny w lipcu 2021 r., w stosunku do lipca 2020 r., średnio wzrosły o 8,3%. Odnotowano wzrosty we wszystkich 20 grupach towarowych: płyty OSB (+27,5%), izolacje termiczne (+24,1%), dachy, rynny (+12,5%), instalacje, ogrzewanie (+10,9%), otoczenie domu (+10,4%), narzędzia (+9,1%), wykończenia (+9,0%), ogród i hobby (+8,8%), płytki, łazienki, kuchnie (+8,2%), izolacje wodochronne (+7,9%), oświetlenie, elektryka (+7,7%), wyposażenie, AGD (+6,8%), sucha zabudowa (+6,8%), motoryzacja (+5,8%), chemia budowlana (+5,5%), dekoracje (+5,2%), farby, lakiery (+4,9%), stolarka (+4,6%), cement, wapno (+3,8%) oraz ściany, kominy (+2,1%).

Duży wzrost cen materiałów budowlanych

Ceny w okresie I-VII 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosły średnio wzrosły o 6,5%. Wzrosty odnotowano w 19 grupach: płyty OSB (+34,9%), izolacje termiczne (+17,2%), dachy, rynny (+9,7%), sucha zabudowa (+8,7%), instalacje, ogrzewanie (+8,2%), oświetlenia, elektryka (+7,9%), ogród i hobby (+6,2%), narzędzia (+5,2%), izolacje wodochronne (+4,9%), cement, wapno (+4,9%), wykończenia (+4,6%), wyposażenie, AGD (+4,1%), płytki, łazienki, kuchnie (+4,0%), stolarka (+3,9%), chemia budowlana (+3,5%), motoryzacja (+3,4%), farby, lakiery (+3,0%), otoczenie domu (+2,9%) oraz dekoracje (+2,1%). Spadek cen nastąpił tylko w grupie ściany, kominy (-3,7%).

