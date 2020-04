Jaka jest dostępność środków do produkcji rolnej w czasie epidemii?

O dostępności środków do produkcji rolnej w czasie epidemii koronawirusa, ale i ich dystrybucji, mówi dla serwisu farmer.pl Mathias Eisert, Prezes Zarządu Polish Agro.

Jak w obecnym czasie, związanym z pandemią koronawirusa, wygląda dostępność środków ochrony roślin, czy istnieje ryzyko deficytu jakichkolwiek substancji czynnych na rynku ze względu na tę sytuację?

Mathias Eisert, Prezes Zarządu Polish Agro: Rolnicy potrafią wcześniej kompleksowo zaopatrzyć się w środki do produkcji, szczególnie w nawozy dolistne, biostymulatory oraz preparaty chemiczne. Jednak występują już problemy z dostępnością niektórych substancji aktywnych, jak również terminem realizacji dostaw i to dotyczy ogólnie całego asortymentu środków ochrony roślin. Dystrybutorzy podchodzą bardzo elastycznie do dostępności, proponując skuteczne rozwiązania, buforując jednocześnie te braki swoimi ubiegłorocznymi zapasami. W takiej sytuacji pozwala nam to terminowo dostarczyć potrzebne rolnikom środki ochrony roślin, uwzględniając znaczne przyspieszenie wegetacji wiosennej w tym sezonie. Zdajemy sobie sprawę z naszej roli w łańcuchu dostaw środków do produkcji rolnej i robimy wszystko żeby swoją funkcję tu pełnić. Tu muszę pochwalić i swoich pracowników, ale też wszystkich firm konkurencyjnych, które doskonale radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Należy tutaj wspomnieć, że z powodu COVID19 część chińskich fabryk była tymczasowo wyłączona z produkcji, a transport był utrudniony.

Czy są Państwo przygotowani na ewentualne utrudnienia związane z logistyką i dystrybucją produktów lub np. brakiem pracowników ze względu na ewentualną kwarantannę pracowników, bądź odbiorców towarów?

Przede wszystkim należy zauważyć, że jest to bezprecedensowa sytuacja, ciężko więc mówić doświadczeniu logistycznym szczególnym doświadczeniu w tym temacie. Natomiast, przy coraz bardziej ograniczonym dostępie do transportu i rolnik, i dystrybutor (lub podmiot skupujący) muszą ściśle współpracować i skoordynować działania, tu bardzo proszę żeby rolnicy planowali swoje potrzeby, jeżeli chodzi o środki do produkcji z odpowiednim wyprzedzeniem, bo tylko wtedy możemy rozplanować trasy optymalnie żeby maksymalnie wykorzystać jeżdżące jeszcze środki transportu. W tej chwili już widać, że rolnicy właśnie to robią i należy każdego z nich pochwalić za to. Nasi pracownicy pracują i to z 120% zaangażowaniem, oni teraz bardziej niż kiedykolwiek zdają sobie sprawę ‘dużego obrazu’ – tj. naszej odpowiedzialności w procesie żywienia Polaków.

Jak wygląda aktualnie kontakt z rolnikiem, przy obecnym zagrożeniu? Czy Państwa skup ziarna funkcjonuje w obecnej sytuacji, jak jest prowadzony odbiór ziarna, w związku z pandemią koronawirusa?

Już dawno, przed ogłoszeniem pandemii pracowaliśmy i w dalszym ciągu pracujemy zdalnie, żeby chronić i pracowników i naszych klientów. Nasze magazyny centralne pracują normalnie, żeby zapewnić ciągłość dostaw. Kontakt z rolnikami, a przede wszystkim ogólna diagnostyka upraw odbywa się telefonicznie – cyfrowo. Wykorzystujemy ten okres żeby przeprowadzić webinaria z pracownikami oraz z klientami; trzeba się oswoić z tymi narzędziami i być na bieżąco pomimo sytuacji, w której się znajdujemy obecnie. Skup jak najbardziej funkcjonuje i ceny są atrakcyjne i na nowe i na stare zbiory; fundamentalnym czynnikiem wpływającym na te poziomy to waluta, która w przypadku Euro wahała się ok. 10% i w przypadku Dolara ok. 15%. Konkretnie w liczbach oznacza to, że za pszenicę o parametrach konsumpcyjnych płacimy dziś w okolicach 900 zł/t netto w porcie, ze starych zbiorów oraz 800 zł/t netto w porcie za nowe zbiory. Rzepak na olejarni jest na poziomie ok. 1600 zł/t to netto (stare) oraz 1650 zł/t netto (nowe zbiory).

Jeżeli chodzi o pszenicę to uważam, że te poziomy cenowe są bardzo dobre. Bardzo proszę aby rolnicy zawsze zwracali uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy: a) wiarygodność finansowa podmiotu skupującego, która szczególnie w czasie kryzysu może ulec zmianom oraz b) ostrożnie kontraktować pod względem ilościowym, gdyż obecne warunki pogodowe mogą nam krzyżować plany. Ważne jest dla nas też bezpieczeństwo dostaw i odbiorów i tu bezwzględnie trzymamy się zestawu dobrych praktyk wypracowanych przez ECR Polska

Jak w obecnej sytuacji wygląda temat płatności za zakupywane u Państwa środki do produkcji rolnej. Termin zapłaty jest taki sam jak przed epidemią, czy też skrócony, bądź wydłużony i dlaczego?

Zdajemy sobie sprawę z trudniej sytuacji, w której rolnicy się znaleźli już po 4 latach anomalii pogodowych i oczywiście reagujemy na to, jako Polish Agro jesteśmy silni kapitałowo. W tej chwili oczywiście finansujemy rolników na okres ‘po żniwach’ np. na zasadach barterowych; dodatkowo umożliwiamy zakupy polecanych przez nas rozwiązań zabiegów chemicznych na zasadach komisu, rolnik może wcześniej się zatowarować i ewentualne nadmiar ŚOR nam zwrócić. Jako pierwsi na rynek też wprowadziliśmy innowacyjną możliwość kontraktacji nawozów (azotowych) z dużym wyprzedzeniem, rolnik może sobie np. już w tej chwili w Polish Agro zabezpieczyć najlepszą cenę na mocznik i saletry kontraktowo pod zapotrzebowanie wiosenne w 2021 r. i płacić dopiero po fizycznej dostawie towaru, tuż przed okresem aplikacji; jest to przełomowe narzędzie dla polskiego rolnika gdyż historycznie rolnicy zawsze kupowali w czerwcu lub w lipcu nawozy fizycznie, już przyjmując towar co obciążało płynność finansową gospodarstwa. Jesteśmy bardzo zainteresowani barterową współpracą i chętnie odkupimy wyprodukowane przez rolników płody rolne.