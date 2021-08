Jaka prognoza pogody na końcówkę żniw?

Dynamicznie zmieniająca się pogoda nie odpuszcza już od ponad miesiąca, a zbliża się przecież koniec intensywnych żniw. Zapytaliśmy Michała Ogrodnika, synoptyka IMGW-PIB jaka pogoda czeka rolników do końca tego tygodnia.

Poprosiliśmy ekspertów IMGW-PIB o podanie szczegółowej prognozy pogody do końca 15 sierpnia br. Otrzymaliśmy odpowiedź, że synoptycy IMGW-PIB są w stanie podać bardzo dokładną i sprawdzoną prognozę pogody ale na najbliższy tydzień. Długoterminowe prognozy pogody obarczone są większym błędem, gdyż są oparte na matematycznych modelach symulujących tylko zmianę pogody w dłuższym czasie. W związku z tym przedstawiamy prognozę pogody na ten tydzień.

Jak będzie zmieniać się pogoda do 8 sierpnia br.?

Jak podkreśla Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, ten tydzień, pomimo niewielkiego ochłodzenia, w dalszym ciągu obfitował będzie w przelotne opady deszczu oraz burze.

- Burzom towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru, szczególnie we wschodniej i południowej części kraju. W piątek nie wykluczone są ulewne opady deszczu, nie związane z burzami. Nieco cieplej zrobi się dopiero w weekend, szczególnie we wschodniej i południowej Polsce - prognozuje Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB.

Jak zauważa synoptyk IMGW-PIB, początek następnego tygodnia ma być nieco chłodniejszy, w najcieplejszym momencie dnia, na północy kraju od 19°C do 22°C, nieco cieplej na południu i centrum, od 24°C do 26°C.

Miejscami przelotnie padał będzie, nieco silniejsze opady oraz porywy wiatru możliwe w trakcie burz.

- Najbliższy czwartek i piątek to już dynamiczne zmiany w pogodzie, miejscami opady deszczu mogą być intensywne, a na wschodzie możliwe też będą burze. Ten rejon kraju będzie też najcieplejszy, do 28°C w czwartek. Na pozostałym obszarze chłodniej, od 17°C do 24°C. W piątek uwaga na silniejszy wiatr, szczególnie na północy - dodaje synoptyk IMGW-PIB. - Od weekendu nieco spokojniejsza aura, nieznacznie się ociepli. Przelotny deszcz padał będzie miejscami, głównie w niedzielę, nie można wykluczyć również burz. W najcieplejszym momencie dnia od 23°C do 28°C - podsumowuje Michał Ogrodnik.

Pod koniec tygodnia opublikujemy kolejną prognozę pogody na następny tydzień.

Sprawdź najnowszą ofertę na Giełdzie Rolnej