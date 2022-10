27 października br. w podwarszawskiej Jachrance odbędzie się po raz dziesiąty konferencja Farmera pt. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Tego dnia po raz kolejny spotkamy się z rolnikami, ekspertami i decydentami. Poruszymy mnóstwo najbardziej frapujących Was tematów. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Pokażemy, co niesie ze sobą nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 – jakie dopłaty przygotowano dla Was, w jaki sposób będziecie mogli z nich skorzystać?

Porozmawiamy o ekoschematach, wskażemy konkretne działania, za które otrzymacie pieniądze. Hodowcy bydła mlecznego oraz producenci trzody przedstawią swoje wizje przyszłości.

Agrotechnicy i technicy rolni wskażą na najlepsze rozwiązania produkcyjne, podpowiedzą, z których najlepiej korzystać i ile one kosztują.

Nie zabraknie także wykładów, prelekcji i dyskusji o nieznanych obszarach. Rolnictwo węglowe już puka do Waszych drzwi – czym ono jest i jak będzie można na nim zarobić? Co z energią? Czy gospodarstwa mogą być samowystarczalne?

A na koniec nagrodzimy najlepszych spośród najlepszych. Rozstrzygniemy dwa konkursy: „Innowacyjnych Produkt Rolniczy” i „Innowacyjnego Farmera”. Dzień zakończymy uroczystą galą.

Pokrótce scharakteryzowaliśmy najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzymy się już teraz i z jakimi będziemy mieli do czynienia od przyszłego roku. Sporo tematów rysuje się na horyzoncie. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poniższe informacje zostały podlinkowane do wydarzeń, które będą towarzyszyły konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

Wspólna Polityka Rolna – zmian co niemiara

Unia Europejska wytyczyła nową strategię dla rolnictwa i nie zamierza od niej odchodzić. Mimo wojny w Ukrainie wywołanej przez rosyjską agresję cele, które zamierzała osiągnąć, pozostają niezmienne.

Po pierwsze Zielony Ład w rolnictwie będzie obowiązywał. Po drugie więcej wsparcia otrzymają ci rolnicy, którzy będą stosowali praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska. Po trzecie, rządy państw członkowskich UE przeznaczyły co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich związany z działaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz, co najmniej 25% budżetu rolnego na płatności bezpośrednie powiązane z ekoschematami.

Powyższe wyzwania łączy wiele unijnych polityk, w tym bliskie rolnikom takie strategie jak „Od pola do stołu”, „Zielony ład” i o "Bioróżnorodności". One z kolei odcisnęły duże piętno na Wspólnej Polityce Rolnej. Czy skrojony przez nasz rząd Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 jest dokumentem oczekiwanym przez rolników? Trwająca na ten temat dyskusja przeciągała się, dokument w końcu został przyjęty. Już od przyszłego roku cele w nim zapisane będą realizowane. Pojawiło się w nim wiele nowych działań, w tym ekoschematy. Te ostatnie staną się zobowiązaniami powiązanymi z płatnościami bezpośrednimi, za których realizację rolnicy będą wynagradzani.

Jednym słowem, w rolnictwie idzie nowe i to już od przyszłego roku. Jakie ekoschematy wejdą do praktyki i ile na nich będzie można zarobić? Jakie będą pozostałe dopłaty w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej? A co z środkami finansowymi na inwestycję? Jakie schematy pomocowe będą w II filarze, ile ich będzie i w jaki sposób będzie można z nich korzystać? Pytań można stawiać wiele… odpowiedzi są poszukiwane tylko konkretne.

Agrotechnika – dużo wyzwań

Rosnące koszty produkcji, od materiału siewnego, przez środki ochrony roślin po nawozy, wpływają na zmniejszenie opłacalności upraw rolnych. Rolnicy nie mogą być pewni, jak ich ceny będą się kształtować w najbliższym czasie, dlatego wstrzymują się z decyzjami zakupowymi i inwestycyjnymi. Czekają do nowego roku, aby zaobserwować jak kryzys energetyczny, wojna u naszych sąsiadów, a także zima, wpłyną na dalsze ceny środków produkcji. Jak już decydują się na jakiekolwiek ich zakupy, to starają się zabezpieczać absolutne minimum. Nie sprzedają także całych partii pozyskanych plonów. Obserwują ceny, licząc na ich zwyżki. Czy one nastąpią? Tego też nie mogą być pewni, ponieważ obawiają się napływu tańszych surowców rolnych z pogrążonej w wojnie Ukrainie. Obawiają się też założeń związanych z Europejskim Zielonym Ładem, zwłaszcza w kontekście redukcji stosowania środków ochrony roślin. Te mogą przyczynić się do odejścia od sprawdzonych upraw takich jak np. rzepak, których praktycznie nie będzie czym chronić przed zwiększającą się presją agrofagów, jak również zmniejszeniem konkurencyjności. Sukcesywnie ubywa z rynku substancji czynnych w ochronie roślin, proces ten trwa i w najbliższym czasie nabierze na sile. Czego wkrótce zabraknie oraz jakie problemy pojawią się w ochronie poszczególnych gatunków uprawnych? O tych najważniejszych sprawach dla przyszłości produkcji roślinnej będziemy rozmawiać na najbliższej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Technika rolnicza – w precyzji siła

Dzisiaj wielu rolników mówi o ograniczeniu drogiego nawożenia mineralnego nawet kosztem przyszłych plonów. Czy takie podejście ma sens? My proponujemy znalezienie rozwiązania problemu w nowoczesnych technologiach. Czy wiecie, że wprowadzając tylko systemy jazdy równoległej oraz zarządzania sekcjami opryskiwaczy i rozsiewaczy można zaoszczędzić minimum 10 proc. na środkach produkcji? A co dopiero, gdy mamy do czynienia ze zmiennym nawożeniem, ochroną roślin, siewem, zdalnym zarządzaniem flotą maszyn, predykcją zdarzeń i innymi systemami stosowanymi w ramach rolnictwa precyzyjnego.

Do oszczędności w procesach produkcyjnych i do zwiększania efektywności przez wykorzystanie nowoczesnych technologii przekonywaliśmy zawsze. Jednak w dzisiejszych czasach – w kontekście bardzo drogich środków do produkcji rolnej – ma to szczególne znacznie. 10 proc. oszczędności jeszcze dwa lata temu miały zupełnie inny wymiar finansowy niż obecnie i rolnictwo precyzyjne wydaje się tutaj być odpowiedzią na pytanie: jak zaoszczędzić produkując nie tracąc na plonie.

Największą barierą we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań jest dla rolników oczywiście ich cena. Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie w bloku „Technika rolnicza” postaramy się odpowiedzieć na pytania: czym można wygenerować największe oszczędności, ile to kosztuje i kiedy się zwróci, jakie konkretnie systemy rolnictwa precyzyjnego są dostępne i jak można z nich korzystać. Bardzo ważne w tym wszystkim jest gromadzenie, analiza i zarządzanie danymi z gospodarstwa. Jak można to robić w prosty sposób – będzie też i o tym. Poruszymy też wątek rolnictwa regeneratywnego – jak się okazuje – tutaj też najnowsze rozwiązania techniki są ogromnie pomocne i niezbędne.

Energia odmieniana przez wszystkie przypadki

Nieprzewidywalnie rosnące ceny energii elektrycznej i paliw opałowych. Problemy z dostępem do węgla. Rosnące koszty produkcji rolnej poddające coraz mocniej w wątpliwość sens dalszego inwestowania w gospodarstwa. To tylko kropla w morzu problemów i wyzwań, z jakimi muszą zmagać się przedsiębiorcy rolni w dzisiejszych czasach. Jedną z odpowiedzi na te bolączki jest inwestowanie w OZE. Odnawialne Źródła Energii pozwolą rolnikom nie tylko uniezależnić się od spirali rosnących kosztów zużycia prądu i ciepła, ale też poprawić opłacalność produkcji rolnej. O tym waśnie będziemy dyskutowali z rolnikami, którzy zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne, ale też i ekspertami z branży OZE podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022. W czasie debaty poświęconej tematyce o tym czy w dobie rosnących cen energii jeszcze bardziej opłaca się inwestować w OZE przybliżą właściciele gospodarstw rolnych, którzy na co dzień korzystają z instalacji fotowoltaicznych. Postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie: czy w ogóle warto inwestować w tego rodzaju urządzenia w ramach funkcjonującego systemu rozliczeń prądu. Wreszcie zaproszeni eksperci odpowiedzą, jaki rodzaj magazynu energii lub ciepła warto wybrać do gospodarstwa rolnego. W dobie rosnących kosztów inwestycyjnych z powodu rosnących stóp procentowych warto też zastanowić się, jak pozyskiwać środki finansowe nie tylko z dedykowanych dotacji rządowych, ale też innych form kredytowania inwestycji. Jedną z debat podczas konferencji „Farmera” będzie ta dedykowana „Energii w rolnictwie”.

Bydło mleczne – produkcja plus hodowla

W Polsce nadal widoczny jest niewielki wzrost produkcji mleka, co stanowi wyjątek na tle Europy. Ciągle mamy nieduże stada przed którymi rysują się dobre perspektywy – jest miejsce na wzrost produkcji. Ci, którzy nie boją się i inwestują w powiększenie stad zdają sobie sprawę z tego, że muszą racjonalizować koszty i stawiać na doskonalenie swojego bydła pod kątem hodowlanym. Jak to robić i w jakim zakresie może pomóc genomika? Hodowcy obawiają, że nowa Wspólna Polityka Rolna, szczególnie ta określana jako element zielonego ładu będzie bardziej zniechęcała ich do rozwoju. Czy tak faktycznie będzie i czy nowe polityki są aż tak restrykcyjne dla hodowców? Na jaką pomoc finansową będą mogli liczyć producenci mleka od 2023 r.? Czy dopłaty bezpośrednie na podniesienie dobrostanu zrekompensują im wydatki i zapewnią finansowanie na przyzwoitym poziomie? Pieniędzy na hodowlę na lata 2023 – 2027 jest naprawdę dużo w polskim planie strategicznym. Podczas konferencji wskażemy w jaki sposób będą mogli sięgnąć po nie hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka. Porozmawiamy o przyszłości produkcji, mamy nadzieję, że rozwiejemy obawy tych, którzy lękają się przyszłości.

Trzoda chlewna – jakby kłopotów było mało

Sektor produkcji żywca wieprzowego jest dziś chyba najtrudniejszym działem nie tylko produkcji zwierzęcej, ale całego rolnictwa. Problemy z jakimi od lat borykają się rolnicy sprawiają, że z miesiąca na miesiąc ubywa gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie trzody. Likwidację produkcji żywca w Polsce najlepiej obrazują liczby: na przestrzeni półtora roku z mapy Polski zniknęło około 40 proc. stad. O ile jeszcze kilka – kilkanaście lat temu głównym zmartwieniem hodowców były regularne wahania cen skupu żywca (tzw. świński cykl), dziś dochodzi jeszcze kilka innych problemów. Mowa tu między innymi o konsekwencjach afrykańskiego pomoru świń, wysokich kosztach produkcji, czy ograniczenia zużycia antybiotyków.

Czy nowe płatności związane z dobrostanem zwierząt poprawią sytuację hodowców? Czy może będzie zupełnie odwrotnie? Jak radzić sobie w trudnych realiach rynkowych? Jaki model produkcji wybrać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie!

Rolnictwo węglowe – nowy temat

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytułowany „Zrównoważone cykle węglowe”, w którym określono główne zasady i cele zachęcania do usuwania dwutlenku węgla za pomocą rozwiązań przemysłowych, przechowywania w produktach oraz usuwania przez rośliny poprzez fotosyntezę. Sekwestracja dwutlenku węgla ma doprowadzić do neutralności klimatycznej UE w 2050 r., a jednym z środków, który ma doprowadzić do tego celu jest rolnictwo węglowe. Według Komisji rolnictwo węglowe ma na celu wyłącznie usuwanie dwutlenku węgla, a nie redukcję emisji metanu lub podtlenku azotu z hodowli zwierząt i stosowania nawozów.

Obecnie trwają prace nad tzw. pakietem legislacyjnym, który zostanie przedstawiony przez Komisję Europejską jeszcze w tym roku. Dyskusja o rozwiązaniach dla rolników została włączona do głównego nurtu, a środki finansowe i dedykowane fundusze na rolnictwo węglowe są poszukiwane w najbardziej odpowiednich politykach UE i powiązanych narzędziach, takich jak Wspólna Polityka Rolna, LIFE i fundusze spójności. Wspomniane prawodawstwo będzie określało normy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla i absorbowania go przez rolnictwo.

Temat rolnictwa węglowego dla bardzo wielu rolników jest czymś nowym, nieznanym. Wdrożenie do praktyki zasad takiego rolnictwa będzie wiązało się z obowiązkami, ale także korzyściami finansowymi. Na pewno warto o tym rozmawiać, dlatego na naszej konferencji takiego tematu nie mogło zabraknąć.

Partnerami wydarzenia są: