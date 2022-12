Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podsumował dziś, podczas konferencji prasowej, mijający 2022 r. w rolnictwie. Zwrócił uwagę, że był on wyjątkowy, ale rolników nie pozostawiono bez wsparcia. Zapowiedział przy tym kilka ważnych działań i zmian planowanych na Nowy Rok.

– Nadal nie skończyła się na dobre pandemia COVID-19, a już od 24 lutego mamy do czynienia ze skutkami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, co determinuje wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego wielu ministerstw, ale ministerstwa rolnictwa szczególnie – zauważył na wstępie wicepremier.

– Ważne, że nie pozostawiliśmy rolników samych sobie – podkreślił szef resortu rolnictwa, rozpoczynając podsumowanie całorocznych działań.

Dopłaty do nawozów

– Początek roku to starania o dopłaty do nawozów. Wzrost cen nawozów spowodował zagrożenie braku możliwości ich stosowania a to mogło oznaczać spadek plonów i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Udało się, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowaliśmy tego rodzaju wsparcie dla rolników – przypomniał wicepremier.

Podkreślił, że z tego mechanizmu skorzystało ponad 418 tysięcy rolników, a maksymalna stawka pomocy wynosiła 500 zł/ha. Ostatecznie z zadekretowanych 3,9 mld zł wypłacono 2,617 mld zł. Przykładowo 30-hektarowe gospodarstwo otrzymało wsparcie w wysokości ok. 15 tys. zł a maksymalna wysokość pomocy wynosiła 25 tys. zł.

- Dzięki tej pomocy rolnicy kupili nawozy, zastosowali je i plony były przyzwoite - stwierdził wicepremier Kowalczyk.

ASF

Istotnym elementem pomocy rolnikom było wsparcie w bioasekuracji w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

– Podjęte działania w zakresie pomocy przy sporządzeniu planów bioasekuracyjnych okazały się bardzo skuteczne, bo ich efektem jest spadek liczby ognisk ze 114 w 2021 r. do 14 w bieżącym roku – podkreślił wicepremier.

- Mam nadzieję, że te wartości będą nadal malejące - dodał.

Rynek trzody chlewnej

– W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie podjęliśmy niezbędne działania wspierające producentów trzody chlewnej – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier przypomniał o dwóch naborach wniosków o wsparcie. Pierwszy dotyczył okresu od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Na dopłaty do loch – do 10 urodzonych prosiąt – wydatkowano 450 mln złotych (średnia kwota pomocy na wniosek wyniosła 14 tys. zł, a najwyższa 0,5 mln zł).

Drugi nabór dotyczył okresu kwiecień – maj i wówczas wsparcie wyniosło w sumie 150 mln złotych (średnia kwota pomocy na wniosek wyniosła 8 tys. zł, a maksymalna 160 tys. zł).

Wicepremier wspomniał również o kolejnym wsparciu dla producentów trzody chlewnej, które wyniesie od 2,4 do 70 tys. złotych. Nabór ruszy w drugiej połowie stycznia 2023 r.

Pomoc dla sadowników

– W związku z całkowitym zablokowaniem eksportu polskich jabłek na wschód z powodu wojny na Ukrainie, wystąpiliśmy o zgodę na zdjęcie z rynku prawie 200 mln ton jabłek deserowych i przekazanie ich do przemysłu przetwórczego – przypomniał szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Poinformował jednocześnie, że z tego mechanizmu skorzystało około 2,5 tysiąca sadowników, a średnia wysokość pomocy wyniosła 17 tysięcy złotych dla producenta.

– To pozwoliła na realne utrzymanie ceny jabłek deserowych. Nie nastąpiło załamanie tego rynku – dodał minister Kowalczyk.

Płatności bezpośrednie

Wicepremier zwrócił uwagę, że od nowego roku 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce będzie otrzymywało płatności bezpośrednie większe o 2 proc. od średniej unijnej.

Zauważył też, że formą pomocy dla rolników jest również wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Były one wypłacane od 15 października do końca listopada 2022 r. w maksymalnej możliwej wysokości, a z tego tytułu na konta rolników wpłynęło 13 mld zł, z czego 10,7 mld dopłat bezpośrednich i 2,1 mld z tytułu płatności PROW.

- Te zaliczki w znacznym stopniu poprawiły płynność finansową gospodarstw - podkreślił Henryk Kowalczyk.

Dodał, że przykładowa wysokość wsparcia dla produkującego pszenicę, buraki cukrowe i ziemniaki gospodarstwa 30 ha wynosi ok. 50 tys. zł rocznie, czyli średnio na ha ok. 1,6 tys. zł (bez uwzględniania płatności ONW).

Pomoc krajowa

Podsumowując mijający rok, szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na wsparcie rolników w postaci dopłat do paliwa rolniczego (w 2022 roku podniesiono limit ze 100 na 110 ha, a na krowę z 30 do 40 litrów paliwa; przy zwrocie 1 zł za litr, 30-ha gospodarstwo posiadające 10 krów otrzymuje zatem pomoc w wysokości 3700 zł - wyliczał minister) i do działalności Kół Gospodyń Wiejskich (w 2022 roku 11,4 tys. KGW złożyło wnioski na kwotę 62,75 mln zł).

Minister zapowiedział, że w 2023 r. finansowanie kół zostanie zwiększone.

W 2022 r. rolnicy uzyskali też wsparcie do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Jak wyliczył wicepremier Kowalczyk, 65% dotacja do polisy na ubezpieczenie upraw i zwierząt "kosztowała" w br. budżet państwa ostatecznie 760 mln zł. Przykładowe gospodarstwo 30 ha (15 ha pszenicy, 10 ha buraków i 5 ha ziemniaków) mogło otrzymać 6460 zł.

– Osiągnęliśmy duży sukces ponieważ ubezpieczeń od suszy było 40 razy więcej niż w roku poprzednim. Co oczywiście nie jest w pełni sukcesem – podkreślił Henryk Kowalczyk.

W ramach kolejnych ułatwień w rolniczym handlu detalicznym (RHD) zwiększono z 40 tys. zł do 100 tys. zł limit przychodów oraz zniesiono maksymalne limity dotyczące zbytu żywności dla konsumentów. Z kolei samorządy zostały zobowiązane do wyznaczenia bezpłatnych miejsc targowiskowych dla rolników w piątki i soboty.

Dopłaty do wapnowania gleb

Kontynuowany był także program wapnowania gleb. Na jego realizację w latach 2019-2023 przeznaczone zostały środki w wysokości 300 mln zł. Wg danych NFOŚiGW do 30 listopada przyjęto 44,6 tys. wniosków oraz wypłacono prawie 175 mln zł. pomocy w ramach de minimis. Programem objęto ponad 332 tys. ha. gruntów.

Emerytury rolnicze

W tym roku weszły w życie przepisy pozwalające na pobieranie emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności przekazywania gospodarstwa rolnego. Ponadto jest już decyzja Rady Ministrów, by emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie była niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS.

- Porządkuje to system waloryzacji emerytur w systemie KRUS i ZUS, i mam nadzieję, że od 1 marca przepisy te wejdą w życie - mówił szef MRiRW.

Krajowa Grupa Spożywcza

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił stabilizującą rolę Krajowej Grupy Spożywczej.

– Sprawdziła się ona już u progu tegorocznych żniw, stabilizując rynek – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Dodał jednocześnie, że planowane jest dalsze wzmocnienie Krajowej Grupy Spożywczej poprzez zasilenie jej przez kolejne podmioty, aby mogła ona wpływać na stabilizowanie innych rynków.

Wyniki eksportu produktów rolno-spożywczych

Zdaniem ministra o dobrej kondycji polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego świadczy rosnący eksport produktów.

– Rok jeszcze się nie zakończył, ale dane za 10 miesięcy wskazują, że wartość eksportu będzie większa niż w 2021 roku. Za pierwsze dziesięć miesięcy wyniosła ona 39,2 mld euro, podczas gdy za 2021 rok wyniosła ona prawie 38 mld euro – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Kowalczyk nawiązał też do Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Polska jest jednym z siedmiu pierwszych państw UE z zatwierdzonym planem. Jego budżet to 25,2 mld euro; z tego 17,3 mld euro to pieniądze na I filar (dopłaty bezpośrednie), 4,7 mld euro - II filar (PROW), a 3,2 mld euro wynoszą środki krajowe.

- To jest znacząca kwota, wyższa niż w latach poprzednich w przeliczeniu na hektar - podsumował Henryk Kowalczyk.

Na koniec swojego wystąpienia wicepremier zapowiedział rozważenie w najbliższym czasie pomocy po suszy dla gospodarstw rolnych, poza obecnie udzieloną „dla rodzin”, a także zapowiedział interwencję na najbliższym forum Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie nadmiernego importu zbóż z Ukrainy, który zgłaszają w ostatnim czasie rolnicy i organizacje rolnicze zwłaszcza z województw wschodnich Polski.

W I kwartale 2023 r. uruchomione zostaną także kolejne nabory w ramach jeszcze PROW 2014-2020 - np. ten dotyczący OZE.

Wicepremier przyznał też, że temat rurociągu do transportu oleju z Ukrainy przez nasz kraj nie został porzucony. Aktualnie trwają analizy co do jego wykonalności. Po ich przedstawieniu zostaną podjęte ostateczne, konkretne decyzje dotyczące kontynuacji tego pomysłu.