"Rolnictwo przyszłości" - to motyw przewodni debaty, która odbyła się dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dyskusja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi branży rolniczej była jednym z wydarzeń, które zostało zorganizowane w ramach PRECOP 28. To event, którego celem jest zapoznanie ekspertów reprezentujących różne środowiska z kluczowymi tematami podejmowanymi w trakcie Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Prowadząca dyskusję Olimpia Wolf, dziennikarka portalspozywczy.pl, pytała prelegentów m.in. o wyzwania związane z przebiegiem transformacji polskiego i unijnego rolnictwa czy wpływ nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań na sektor rolno – spożywczy w kontekście budowy zrównoważonego systemu żywnościowego.

Analizując temat nowoczesnych technologii warto skupić się na trzech priorytetach szczególnie dla Polski istotnych. Pierwszy z nich to to technologie, które zmniejszają negatywne oddziaływania. Warto w tym aspekcie wspomnieć m.in. o wymogach energetycznych, mniejszym zużyciu wody i nawozów sztucznych czy biotechnologii chroniącej przed erozją. Drugi ważny obszar to zwiększanie odporności, np. poprzez przywracanie starych odmian. Niestety dominującą na rynku tendencją jest monopolizacja i ograniczanie bioróżnorodności w rolnictwie. Trzecie wyzwanie to ochrona sfer najbardziej wrażliwych i podatnych na szkody i straty – tłumaczył uczestnikom debaty Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i partner 4CF.

Zdaniem reprezentanta PTSP narzędzia dostępne w ramach nowoczesnych rozwiązań technologicznych nie powinny być zdominowane przez monopolistycznych dostawców. To sprawi, że drobni producenci żywności nie będą mieć blokowanego dostępu do wyższej marży czy metod mniej szkodliwych środowiskowo.

Jak zgodnie podkreślali uczestnicy panelu dyskusyjnego, kluczową kwestią w kontekście budowy zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego jest transfer wiedzy i świadomość przedsiębiorców reprezentujących ten sektor.

Największym wyzwaniem jest zmiana mentalności rolników. Dotarłem do badań, z których wynika, że 58 % polskich rolników nie posiada żadnej wiedzy na temat rolnictwa regeneratywnego. My dyskutujemy dziś o innowacyjnych modelach i nowoczesnych technologiach, a tymczasem znajomość tej tematyki w środowisku jest niewielka. Musimy zdawać sobie sprawę, że dla rolnika najważniejsze są dwie kwestie: czy to mu się opłaca i jak może dzięki zastosowaniu konkretnego rozwiązania wpłynąć na klimat. Dlatego kwestia edukacji i współpracy z rolnikami jest kluczowa. Akurat w branży mleczarskiej mamy to ułatwienie, że producenci mleka muszą ściśle współpracować na co dzień z przetwórcami – zapewniał Marcin Hydzik, prezes zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.