Ceny materiałów budowlano-remontowych w lipcu 2023 r. były wyższe średnio o 2,3% w stosunku do lipca 2022 r. Natomiast ceny w lipcu br. w stosunku do czerwca br. spadły o 0,3%.

Jak podaje PSB ,ceny materiałów budowlanych rosną coraz wolniej. Średnio wzrosły one o ok. 2% w lipcu 2023 r. w porównaniu do tego samego miesiąca z ubiegłego roku.

Porównujemy ceny materiałów budowlanych w lipcu 2023 r. w stosunku do lipca 2022 r.

Ceny w lipcu 2023 r., w stosunku do lipca 2022 r., wzrosły w 15 grupach towarowych: cement, wapno (+24%), chemia budowlana (+9%), farby, lakiery (+9%), wyposażenie, AGD (+6%), sucha zabudowa (+6%), instalacje, ogrzewanie (+6%), ogród i hobby (+5%), dekoracje (+4%), płytki, łazienki, kuchnie (+4%), motoryzacja (+3%), wykończenia (+3%), narzędzia (+3%), stolarka (+1%), oświetlenie, elektryka (+1%) oraz izolacje wodochronne (+1%).

Spadek cen nastąpił w 5 grupach: otoczenie domu (-3%), ściany, kominy (-4%), dachy, rynny (-5%), izolacje termiczne (-17%) oraz płyty OSB, drewno (-22%).

Jak kształtowały się ceny materiałów budowlanych w lipcu 2023. Źródło: PSB

Jakie ceny materiałów budowlanych od początku 2023 r.

Ceny w okresie I-VII 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., wzrosły w 17 grupach towarowych: cement, wapno (+30%), farby, lakiery (+15%), sucha zabudowa (+13%), chemia budowlana (+13%), ogród i hobby (+11%), wyposażenie, AGD (+10%), instalacje, ogrzewanie (+10%), płytki, łazienki, kuchnie (+10%), motoryzacja (+9%), stolarka (+9%), wykończenia (+9%), narzędzia (+8%), dekoracje (+7%), ściany, kominy (+6%), izolacje wodochronne (+5%), oświetlenie, elektryka (+5%), otoczenie domu (+1%).