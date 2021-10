Jakie szkody były problemem w ubiegłym sezonie?

Takie pytanie zadaliśmy Bernardowi Mycielskiemu, dyrektorowi ds. likwidacji szkód w Departamencie Likwidacji Szkód Generali Agro podczas Agro Show 2021 w Bednarach. Poniżej całe video.

Rolnictwo to fabryka pod gołym niebem, gdzie olbrzymi wpływ na plon ma przebieg pogody, niezależny od rolników. Aby zniwelować jej skutki, można ubezpieczyć uprawy.

W ubiegłym sezonie szkodą, którą najczęściej zgłaszali rolnicy okazało się być gradobicie. Łącznie do firmy trafiło aż ponad 22,5 tys. takich przypadków. Na drugim miejscu znalazły się problemy spowodowane występowaniem deszczy nawalnych i huraganów.

Co ze stratami po zimie? - Jeżeli chodzi o przymrozki, czy złe przezimowania to ten rok był łaskawy, zarówno dla rolników, jak i dla firm ubezpieczeniowych – mówił Mycielski. Wypowiedział się on też w jaki sposób rozpatrywane są szkody związane z żerowaniem śmietki kapuścianej z uprawach rzepaku.

- Śmietka może spowodować, na tyle silne uszkodzenia korzenia, że taka plantacja nie jest w stanie przezimować. Nie wybroni się przed skutkami złego przezimowania. My kryteria mamy tak opracowane, żebyśmy mogli przyjąć plantacje, które (..) mają uszkodzenia powierzchniowe bądź jest tych uszkodzeń na tyle mało, które pozwalają nam zachować obsadę, która będzie gwarantowała przezimowanie – podkreślał Bernard Mycielski.