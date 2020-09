Jesień 2020 bez Agro Show

Właśnie w ten wrześniowy weekend powinna odbywać się XXI edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Powinna, bowiem jak wiadomo cała wystawa została odwołana z powodu pandemii Covid 19.

W poprzednich latach o tej porze stare lotnisko w Bednarach niezwykle się ożywiało. Przedstawiciele setek firm oferujących produkty dla rolnictwa zwozili na ten wrześniowy weekend sprzęt wart setki milionów złotych już kilka dni wcześniej. Wszystko było starannie myte, polerowane i ustawiane by przyciągnąć wzrok zwiedzających, czyli potencjalnych kupujących. Oczywiście by przyciągnąć wzrok bardziej, na niektórych stoiskach pojawiały się wymyślne konstrukcje, piękne hostessy, czy też smakowity catering. Wszystko tylko po to, by przekonać potencjalnego klienta do swojej oferty. Oczywiście gdy już ktoś wydawał się bardziej zainteresowany to wpadał w „sidła” wyszkolonych handlowców, którzy przekonywali go, że ten tu towar jest najlepszy i powinieneś go kupić. Ale jak to w życiu, na wystawie bywały również stoiska na których wystawcy żyli we własnym świecie i bawili się świetnie przez całą imprezę, oprócz chwil, kiedy przeszkadzali im potencjalni klienci.

Jeśli chodzi zaś o zwiedzających, to przybywali oni stadnie z bliższych i dalszych okolic. Jedni przyjeżdżali by z nabożną czcią pooglądać prezentowane maszyny z najwyższej półki, niedostępne z reguły dla przeciętnego polskiego rolnika. Inni by porównać między sobą wybrane przez siebie maszyny, bo Agro Show to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można było obejrzeć produkty kilkunastu producentów w jednym miejscu. Kolejni przybywali by ponegocjować i kupić taniej to co już wybrali, a jeszcze inni odwiedzali wystawę tylko po to by się „zresetować”.

W tym roku w Bednarach nie będzie nikogo - ani sprzedawców, ani maszyn, ani rolników. Nie będzie zachwytów, westchnień i kopania w przysłowiową oponkę. I jak nieoficjalnie słychać wśród wystawców nie ma z tego powodu powszechnej żałoby i narzekań. Wręcz przeciwnie część wystawców już od kilku lat wskazywała, że tak duża impreza jak Agro Show powinna się odbywać w cyklu dwuletnim. Część z nich właśnie w takim cyklu wystawiała się zresztą na tych targach. Wystawcy wskazywali także, że imprez targowych dla rolnictwa jest w naszym kraju zbyt dużo. Pandemia sprawiła, że w tym roku odbyła się tylko jedna duża rolnicza impreza targowa i okazało się, że świat z tego powodu się nie zawalił. Maszyny lepiej czy gorzej, ale dalej się sprzedają, rolnicy dalej wiedzą, gdzie udać się w celu zakupu nowej maszyny. Handlowcy dzięki temu więcej czasu spędzili ze swymi rodzinami, z czego jak znam życie najbardziej ucieszyły się ich żony. Firmy oferujące sprzęt dla rolnictwa nie wydały setek tysięcy złotych. Jedynym poszkodowanym w tej całej sytuacji wydaje się być Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która nie zarobiła pieniędzy na organizacji targów (no i oczywiście firmy pracujące przy organizacji targów). Mam jednak nadzieję, że dzięki temu niespodziewanemu zrządzeniu losu Agro Show będzie odbywać się co dwa lata, z korzyścią zarówno dla organizatorów jak i wystawców, a przede wszystkim rolników.

Do zobaczenia zatem na XXI edycji Agro Show 2021.