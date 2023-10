Wirtualna Polska opublikowała listę podmiotów importujących zboże techniczne. W ślad za dziennikarzami portalu

Lista firm, które importowały ukraińskie zboże od wielu tygodni jest przedmiotem wielu dyskusji i domniemań.

Zboże techniczne, bo o nim mowa, to zboże, które w opinii służb nie nadaje się do spożycia przez ludzi i zwierzęta, może być jednak wykorzystane do innych celów, np. energetycznych.

Wirtualna Polska publikuje listę firm importujących zboże z Ukrainy

Lista, którą opublikowała Wirtualna Polska obejmuje 91 firm. Czy jednak na pewno są to firmy, które realnie odpowiadają za skalę problemu? Czy to właśnie tym firmom postawione zostały zarzuty? Tego nie wiemy.

W tekście wyraźnie podkreślone zostało, że nie jest to tzw. lista Telusa, czyli wykaz firm, które do Polski importowały wszelkie rodzaje zbóż. Wśród wymienionych przedsiębiorstw znajdziemy przedsiębiorców z branży meblowej czy remontowej, którzy w handlu zbożem widzieli szansę na szybki zarobek.

Dodajmy, że zarobek legalny, nie ograniczany przepisami prawa. Jak podkreślają autorzy tekstu, wiele umieszczonych w tym wykazie firm czuje się poszkodowanych całą sytuacją.

Nie jest tajemnicą, że działania prokuratury skupiają się wokół niemal stu podmiotów, które były stronami procederu. Wątpliwości budzi jednak wiele aspektów - import ten nie był w końcu zabroniony. Sam fakt ściągania do Polski tzw. zboża technicznego nie oznacza bowiem popełnienia przestępstwa. Jego znamiona nosiłoby dopiero wykorzystanie niepełnowartościowego produktu np. do produkcji żywności, czy pasz.

Ostatnimi czasy politycy zamiast pojęcia zboża technicznego zaczęli używać pojęcia zboża głodowego. Sprzedawanego za bezcen, w związku z wojną. Pojęcie zboża technicznego od samego początku budzi wiele wątpliwości. Wiadomo przecież, że w realiach ukraińskich to zboże mogło być zbożem pełnowartościowym. To, że unijne przepisy wykluczają użycie wielu środków do produkcji roślinnej nie oznacza bowiem, że zboże nadaje się tylko do spalenia.

Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w rozmowie z Portalem Spożywczym podkreślał, że pojęcie zostało wymyślone przez kilka firm spośród tych, sprowadzających zboże z Ukrainy. Zrobiono to prawdopodobnie dlatego, by mogły one uniknąć kontroli i czekania na granicy polsko-ukraińskiej.

- Przejeżdżając przez granicę, formalnie miało być to zboże "techniczne", czyli jak rozumiem, nieprzeznaczone do celów spożywczych czy paszowych. Zboże konsumpcyjne podlega kontroli sanitarnej, a paszowe weterynaryjnej, zadeklarowanie przeznaczenia technicznego skutkowało zapewne brakiem takich kontroli - mówił wtedy Gwiazda.

Woda na polityczny młyn

Temat napływu zboża z Ukrainy na krajowy rynek został umiejętnie wykorzystany do walki politycznej i stał się tematem przewodnim kampanii. Realnie nie zostało jednak zrobione nic, co problem by rozwiązało. Chwilowe blokady i dopłaty do każdego, możliwego rodzaju produkcji roślinnej jedynie przygasiły pożar. Stały się jedynie kolejnym narzędziem w politycznej walce. Rządzący z entuzjazmem wskazywali jak to nie bronią polskiego rynku rolnego, a opozycja z zapałem wytykała im kolejne potknięcia. Sedno problemu nie zostało jednak dotknięte. Widać to wyraźnie w naszym cyklu rozmów przedwyborczych, gdzie kandydaci, wśród których są także obecni posłowie, mówią, że problem trzeba rozwiązać. Tylko tak naprawdę nikt nie wie jak.

Kwestia upublicznienia listy firm, które zajmowały się importem zboża technicznego ciągnie się od kwietnia, kiedy to na stanowisko ministra rolnictwa powołany został Robert Telus. Obiecywał on, zapewniał, ale lista nigdy nie ujrzała światła dziennego. Aż do dzisiaj.

W prezentowanym niżej wykazie znajduje się 91 firm. Jak przyznają dziennikarze Wirtualnej Polski, którzy listę opublikowali, firmy, które się na niej znalazły wcale nie musiały popełnić przestępstwa.

Lista, którą dysponujemy, to lista będąca w dyspozycji organów państwa. W dwóch różnych źródłach potwierdziliśmy jej autentyczność.

Co to oznacza? Tyle, że zdaniem organów państwa, podmioty, które znajdują się w publikowanym przez Wirtualna Polskę wykazie wwoziły tzw. zboże techniczne do Polski. My - podkreślamy to wyraźnie - nie przesądzamy, czy tak było w rzeczywistości. Nie oznacza to też, że nie istnieją żadne inne podmioty, które przywoziły "zboże techniczne" z Ukrainy do Polski. Być może są, tylko nie ma ich w wykazie, którym dysponują organy państwa.

Jednocześnie, pomimo że prokuratura prowadzi postępowania w tej sprawie, nie sugerujemy złamania prawa przez kogokolwiek - przekonują w tekście dziennikarze Wp.pl.

Zarzuty, które do tej pory postawiła rzeszowska prokuratura, która zajmuje się tą sprawą, dotyczą między innymi "oszustwa na szkodę polskiej spółki zajmującej się handlem zbożem poprzez sprzedaż pszenicy i wcześniejsze zatajenie faktu, że została sprowadzona z Ukrainy jako zboże techniczne, oszustw celnych oraz przestępstwa skarbowego przez deklarację dotyczące przeznaczenia zakupionego na terytorium Ukrainy zboża, które następnie za pośrednictwem agencji celnych wykorzystały w procedurze odpraw celnych towarów z jednoczesnym wprowadzeniem w błąd organu uprawnionego do kontroli co do okoliczności rzeczywistego jego przeznaczenia, gdzie towar podlegał tzw. reglamentacji pozataryfowej, a w rzeczywistości był przeznaczony do obrotu na rynku rolno-spożywczym. Wartość towaru wynikająca z faktur wyniosła ponad 6,3 mln zł."

Warto przytoczyć też zawarte w tekście wypowiedzi przedstawicieli firm umieszczonych w wykazie. Niektórzy z nich mówią, że zaimportowali jedynie 18 ton zboża, a to oznacza, że na zlecenie tej konkretnej firmy do Polski wjechał tylko jeden, i to nie do końca załadowany, samochód ciężarowy.

Na liście podmiotów zakupujących zboże z Ukrainy pojawiła się firma

Agrotrade sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

Inwazja rosyjska na Ukrainę, jednego z największych producentów zboża na świecie sprawiła, że na Ukrainie gwałtownie podskoczyły stawki transportowe oraz generalnie logistyczne. Przykładowo, jeżeli w polskich portach za załadunek zboża na statek płaci się około 30-40 zł od tony, to stawki w portach Ukrainy przekraczały często 30-50, ale dolarów. Z uwagi na blokadę morską i system konwojowania statków, wzrosły frachty morskie, koszty ubezpieczeń cargo itp. - powiedział w rozmowie z Wp.pl Marcin Kulesza, reprezentujący spółkę. - W związku z tym zwyczajnie stała się opłacalna sprzedaż zboża z Ukrainy drogą lądową do UE. Dlatego też w 2022 roku po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakty z kontrahentami ukraińskimi. Importowaliśmy z Ukrainy zboża paszowe oraz techniczne. Były to stosunkowo niewielkie ilości stanowiące około 2 proc. całego naszego obrotu. Towar zakupiony w imporcie został w całości eksportowany do Niemiec i krajów Beneluksu. Zboże techniczne zostało sprzedane jako komponent do biopaliw, czyli na cele energetyczne - dodaje Marcin Kulesza.

W podobny sposób tłumaczą się inne przedsiębiorstwa.

Tak jak każdy, chciałem wykorzystać to, na co pozwoliło państwo. Ja to wykorzystałem w jakiejś mikroskali. Byli tacy, którzy wykorzystali dużo bardziej - anonimowo wypowiada się dla wp.pl jeden z przedsiębiorców. - Ale jak się otacza ludźmi, którzy mają jakieś informacje, to się to wykorzystuje. Była pandemia i ci, którzy mogli, kupili maseczki. Skąd wiedzieli? No wiedzieli. Ja nie zrobiłem niczego, co było nielegalne. Zboże zostało kupione, a potem sprzedane. A skoro pojawiło się go za dużo w Polsce, to pewnie dlatego powstał problem - słyszymy.

Czy to faktycznie winni?

Patrząc realnie warto zastanowić się, czy faktycznie te 91 firm odpowiada za sytuację na rynku zbożowym w Polsce.

Zakładając, że każda z tych firm zaimportowała około 20 ton zboża, łatwo policzyć, że na polski rynek zostało wprowadzone niespełna 200 tysięcy ton. A przecież nawet sam minister podkreślał, że mówimy o milionach ton.

Nieoficjalne informacje, które od dłuższego czasu pojawiają się w mediach mówią o udziale w nielegalnym procederze dużych, państwowych spółek. Tych jednak, na poniższej liście nie znajdziemy.

Czy upublicznienie listy w konkretnym momencie kampanii wyborczej jest tylko gra polityczną? Czy ma na celu jedynie rozwodnienie tematu?

Słuchając o skali, w której wymienione firmy importowały towar, który w końcu nie był zakazany, łatwo odnieść wrażenie, że strzela się z rakiety do much. Niby nie zrobimy im krzywdy, na pewno nie trafimy. Ale pęd powietrza na tyle pouszkadza im skrzydełka, że już nigdy nie będą latały.



Podana przez Wirtualna Polskę lista podmiotów obejmuje:

BN-POL sp. z o.o.

HSM Logistic sp. z o.o.;

UNIVERS AGRO Viktoriia Kuzmych;

INFAVOR sp. z o.o.;

Grupa Producentów Buraka Cukrowego "DOBRA" sp. z o.o.;

Agrahurt Export-Import Sławomir;

BIO-GRAIN sp. z o.o.;

Hen-Trans Usługi Transportowe Handel Drewnem Natalia Mroczko;

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita;

MULTEKO sp. z o.o.;

Krisspol Krzysztof Miedzierski;

LEVEL-SC. sp. z o.o.;

RKSS sp. z o.o.;

DEVEN INWESTYCJE sp. z o.o.;

Handel Obwoźny Artykułami Spożywczo-Rolnymi Antoni Bujakowski;

AGROTORG sp. z o.o.;

FREEZEPOINT sp. z o.o.;

FUH Dariusz Błoński;

UAB ASUMA;

GRUNWEG PL sp. z o.o.;

"AGRIKO" Michał Derenarz;

MIR-KAR sp. z o.o. sp. k.;

MVP GROUP sp. z o.o.;

GLOBAL IMPORT Przemysław Sułkowski;

Jakub Ambroziak "JAKPOL";

EASYSHARE sp. z o.o.;

AGERONA sp. z o.o.;

GREENWAY SOLUTIONS sp. z o.o.;

FH-U Adam Kloc;

IMA POLSKA S.A.;

ART-POL Firma Usługowa Artur Lewandowski;

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIEMPOL" Włodzimierz Łętowski;

EMERYOT sp. z o.o.;

EVERWELLE OSAUHING;

H.P.U. MIREM EXPORT-IMPORT Emilia Kosovets;

SIMBA BABY sp. z o.o.;

WOJ-NAS Wojciech Gaworski;

Zuń Mariusz;

SETTI sp. z o.o.;

AGROTRADE sp. z o.o.;

FH-U OL-WI Aleksandra Pietrzak;

JANPOL TECHNOLOGIE;

AGROLOG sp. z o.o.;

F.H.U. PULIT Krystian Pulit;

L’HOM DESIGNS Robert Bieńkowski;

ALGORES sp. z o.o.;

AMEX Agnieszka Maj;

CEREAL POLSKA sp. z o.o.;

F.H.U. ZUZA Zuzanna Giec;

YOUKON Transit sp. z o.o.;

MG Michał Gieniec;

MAX-PLON sp. z o.o.;

Ulenberg Mirosław Ulenberg;

Handel Artykułami Rolnymi Transport Wiesław Muzyka;

Stoisko Smaku Wiesława Rutana;

KLW sp. z o.o.;

AP Trade Marzena Właszczyk,

Justyna Matys;

FRUGES TRADE sp. z o.o.;

F.H.U. Tomasz Grunt;

PUHT ANIMEX;

ECOMAC sp. z o.o.;

OCH-BONT sp. z o.o.;

OLVAR sp. z o.o.;

BRATROL sp. z o.o.;

ERIDON sp. z o.o.;

S-GROUP sp. z o.o.;

AGRO-V sp. z o.o.;

ANAKUS sp. z o.o.;

PHUT Siembida Marek;

Global Crop sp. z o.o.;

VALES AGRO sp. z o.o.;

P.W. Lechpol sp. z o.o.;

AGROTRADE sp. z o.o.;

EMY Jacek Krzeszewski;

PODYMA IMPORT TRADE EXPORT Podyma Dawid;

ELPOL-Łuźniak sp. k.;

ECO SG Anna Konberg;

OWOCE WARZYWA Radosław Gruszka;

PHU TRANSAGRO Krzysztof Stawarz;

ECOMAC sp. z o.o.; "ETMOS" sp. z o.o.;

AGROPOL Krzysztof Sułkowski;

TEMPLATE FACTORY sp. z o.o.;

NODIA sp. z o.o.;

FH Rafał Karp;

LETROB Klaudiusz Bortel;

EMKA TRANS Mariusz Witkowicz;

KNS Group Nikita Krasnoshchokoy;

FRESCHO GROUP POLAND sp. z o.o.;

FAST-CHEM Stanisław Fabrowski;

ASAZ sp. z o.o.





