Jurgiel: Konieczna interwencja na rynku wieprzowiny

10 lipca 2020 r. europoseł Krzysztof Jurgiel wystąpił do Komisji Europejskiej z interwencją, pytając, czy planowane są działania na rynku wieprzowiny w zakresie dopłat do przechowywania elementów z kością i dopłat do eksportu.

Eurodeputowany Krzysztof Jurgiel pyta, czy Komisja planuje uruchomić dopłaty do przechowywania elementów z kością oraz wprowadzić instrument pozwalającego na dopłaty do eksportu.

W zapytaniu czytamy takie uzasadnienie tej potrzeby:

„Kryzys wywołany pandemią COVID-19 ciężko doświadczył szereg rynków rolnych. Podczas gdy Komisja przewidziała pewne środki dla niektórych sektorów, sytuacja na rynku wieprzowiny staje się coraz bardziej niepokojąca. Epidemia koronawirusa, której ogniskami stały się duże zakłady mięsne (np. w Niemczech, Holandii czy Danii), spowodowała, że niektóre z tych zakładów stanęły albo utraciły moce rozbiorowe. Trudną sytuację obserwuje się także na rynku USA, gdzie zanotowano spadek cen w wysokości -22,6% (dane na 6 lipca 2020 r.).

Unijny rynek zapełnił się elementami z kością - szczególnie szynką z kością i karkówką. W efekcie poszukuje się dla nich zbytu na rynkach poza UE.

Nie do przewidzenia jest sytuacja na rynku wieprzowiny jesienią. Lokalne ogniska COVID-19 będą zakłócać produkcję oraz handel. Ponadto szacuje się, że rok 2020 będzie rekordowy pod względem liczby przypadków ASF wśród dzików w Polsce, co nie pozostanie bez wpływu na zachorowania na tę chorobę wśród trzody chlewnej”.

Przypomnijmy, że w kwietniu Komisja Europejska wprowadziła specjalny środek pomocowy dla sektora wołowiny, który ze względu na zamknięcie sektora HoReCa (sektor hotelarski oraz gastronomiczny) utracił rynki zbytu produktów mięsnych wysokiej jakości: dopłaty do prywatnego przechowywania, co pozwoliło na okresowe zdjęcie nadwyżki produkcyjnej z rynku.

Sektor drobiu także poniósł ogromne straty w związku z zamknięciem sektora HoReCa, przy czym krajem, który najbardziej ucierpiał podczas epidemii była Polska - największy producent drobiu w Unii Europejskiej. Europoseł Krzysztof Jurgiel wskazywał na potrzebę pomocy dla tego sektoru już wcześniej.

Zauważmy, że UE po pandemii nie zdecydowała się pomóc rolnikom w ramach uruchomienia rezerwy kryzysowej, a jedynie pozwoliła na wykorzystanie w celu pomocy środków z PROW.