Powyborcze tygodnie są dla obecnie rządzącej partii wyjątkowo trudne. Próby zdobycia sejmowej większość nie tylko spełzają na niczym, ale powodują coraz wyraźniejsze tarcia w obozie władzy. Teraz w szranki stanęło dwóch byłych ministrów rolnictwa – Krzysztof Jurgiel i Jan Krzysztof Ardanowski.

Europarlamentarzysta wystosował do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości skargę na Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w której zarzuca mu działanie na szkodę Prawa i Sprawiedliwości i żąda podjęcia kroków dyscyplinarnych.

Jurgiel przekonuje także, że należy sporządzić „Biała Księgę”, która ujawniłaby nieprawidłowości ustalone przez instytucje kontrolne oraz organy ścigania dotyczące Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru, grup producenckich, KOWR, funduszy promocji Centralnej Biblioteki Rolniczej, Spółki Eskimos, Bielmlek Bielsk Podlaski, ubezpieczenia instytucji resortowych oraz spółki TopFarms.

Stawia też poważne zarzuty.

- Minister Ardanowski wynegocjował słabe warunki finansowe dla WPR na lata 2021-2027. Poprzez swoje zaniedbanie Polska straciła ok. 1.5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich – oskarża Jurgiel. - Przyjął pakt legislacyjny WPR po roku 2020, a obecnie jest jego największym krytykiem. Nie jest prawdą, że w 2020 r. pan Jan Krzysztof Ardanowski został odwołany z funkcji Ministra za „Piątkę dla zwierząt”, lecz za nieprawidłowości związane z firmą Top Farms.

Jednym z podstawowych zarzutów stawianych w donosie Ardanowskiemu, jest jednak bezpośrednie krytykowanie partii rządzącej.

Od października 2020 r. były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski prowadzi politykę propagandy swoich pomysłów, które nie zostały zrealizowane przez ponad 2 lata kierowania resortem. Praktyka specyficznej krytyki kolejnych ministrów rolnictwa służyła faktycznie do podważania działań i polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że konstruktywna krytyka ma pomóc, wesprzeć, być podstawą do podejmowania decyzji, które rozwiązują problemy. Nic podobnego. Moim zdaniem, poseł Jan Krzysztof Ardanowski w swoisty sposób uprawia politykę, która ma odwrócić uwagę od własnych zaniedbań, zaniechań oraz skutków pustych obietnic – przekonuje.

Jurgiel przekonuje, że wywiady udzielane w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przez Ardanowskiego, miały na celu atak na Prawo i Sprawiedliwość.

Wypowiedzi Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotyczące Pana Prezesa oraz publiczna krytyka władz partii jest działaniem sprzecznym ze statutem PiS, gdyż pan poseł nie przedstawia żadnych propozycji formalnych – pisze Jurgiel. - Z pozycji przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP miał wszelkie warunki, aby pomóc partii rządzącej w rozwiązywaniu trudnych problemów rolnictwa, takich, które wywoływały nieprzychylność wobec rządu, a niekiedy były przyczyną protestów. Postępował inaczej. Siejąc propagandę o „,agonii rolnictwa', o „dramatycznej sytuacji” przyczyniał się, w istocie, do obniżania poparcia dla PiS na wsi. Z przykrością stwierdzam, że działająca Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich jest dla Jana Krzysztofa Ardanowskiego narzędziem do walki politycznej z kolejnymi ministrami rolnictwa.