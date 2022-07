Jutro odbędzie się protest Agrounii. Rozpocznie się on przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, po czym uczestnicy przemaszerują pod Sejm.

"Nie damy się okradać" to hasło przewodnie najbliższego protestu Agrounii. Odbędzie się on 7 lipca br. w Warszawie. Protestujący mają się zebrać o godz. 10 przed Pałacem Kultury i Nauki, po czym przejść pod sejm.

„Nie zgadzamy się na tak wysokie stopy procentowe! Nie zgadzamy się na brak kontroli w przywozie żywności z zagranicy! Nie zgadzamy się na okradanie nas przez Spółki Skarbu Państwa! Znów naliczają rekordowe marże by wyciągać od nas ostatnie grosiki. Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że obecna polityka rządu prowadzi do ubóstwa. Zaczynamy w czwartek o 10:00 pod Pałacem Kultury. Później idziemy pod sejm. Będą tam posłowie. Niech zobaczą gniew ludzi” – nawołuje Agrounia.

Protest Agrounii 07.07.2022, źródło FB/Agrounia

„Drożyzna dopiero nadchodzi. Obecne wzrosty cen żywności to mała rozgrzewka. Rząd zabija produkcję żywności, tym samym ona będzie spadać zamiast rosnąć. Mało tego! Podnoszeniem stóp procentowych zabiją jakikolwiek rozwój. By coś było tańsze musi być tego więcej. Oni swoją polityką doprowadzą, że będzie wszystkiego mniej” – ostrzega Agrounia dodając, że należy przygotować się na najgorsze.

„Jeśli nie zgadzasz się z tym, że Spółki Skarbu Państwa ciągle podnoszą swoje marże tym samym powodują inflacje, a my mamy być karani ponoszeniem stóp procentowych bo tak się walczy z drożyzną to przyjdź jutro do Nas na protest” – zachęca Agrounia na jednym z portali społecznościowych.