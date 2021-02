Już w środę rusza konferencja Przez Innowacyjność do Sukcesu Online - Zarejestruj się!

Już jutro startuje konferencja Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Chcesz zadawać pytania i komentować to spotkanie? Jeśli tak, zarejestruj się na to wydarzenie!

Konferencje regionalne Farmera z cyklu ,,Przez Innowacyjność do Sukcesu" z powodu pandemii COVID-19 musiały, niestety, zostać przeniesione do Internetu. Zaistniała sytuacja ma jednak swoje plusy - dzięki formule zdalnej możemy dokładnie, wraz z ekspertami, przedyskutować aktualny stan ozimin, porozmawiać na temat cen płodów rolnych, ustalić strategię nawożenia i ochrony upraw oraz zapoznać się z korzyściami wynikającymi z wdrażania rolnictwa precyzyjnego. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Bądź gotowy na każdy scenariusz pogodowy”.

Pierwszy dzień (środa, 24.02) zostanie w pełni poświęcony debacie na temat rzepaku. Wraz z naszymi gośćmi odpowiemy na pytanie - jak uprawiać rzepak w dobie zawężającego się wachlarza dostępnych substancji czynnych w środkach ochrony roślin? Poruszymy także kwestie nawożenia w zależności od przepisów oraz stanu plantacji, a także omówimy rynek i najbliższe perspektywy.

Następnego dnia (czwartek, 25.02) także skupimy się na ochronie i nawożeniu, ale w uprawach roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy. Nasz ekspert podpowie, co zrobić, aby skutecznie zwalczyć chwasty w warunkach wiosennych spadków temperatur.

Ostatniego dnia (piątek, 26.02) porozmawiamy na temat kukurydzy i techniki rolniczej, a mówiąc konkretnie - podpowiemy, od czego najlepiej ubezpieczyć kukurydzę oraz jak termin siewu wpływa na rozwój roślin i plonowanie. Z kolei wśród zagadnień związanych z techniką rolniczą poruszymy tematy związane z korzyściami i wyzwaniami, jakie niesie za sobą zmienne nawożenie, rolnictwo precyzyjne czy uprawa pasowa.



Jak można się przekonać, podczas konferencji ,,Przez Innowacyjność do Sukcesu OnLine" można dowiedzieć się wielu praktycznych informacji. Serdecznie zapraszamy do udziału, wystarczy się zarejestrować, o TUTAJ.