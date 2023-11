Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia resortu finansów, Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła prowadzić rozszerzone kontrole rodzaju paliw. Sprzęt pozwoli szybko wykrywać np. olej opałowy w baku.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła podejmować rozszerzone kontrole rodzaju paliw – donosi portal podatki.biz. Tak zakłada nowy projekt rozporządzenia resortu finansów.

Oznaczałoby to w praktyce, że funkcjonariusze KAS przy użyciu sprzętu mobilnego pobieraliby i analizowali próbki paliwa, by ewentualnie wykrywać substancje stosowane do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, np. oleju opałowego.

Nowy znacznik w paliwach

„Wprowadzenie nowego markera do znakowania paliwa ACCUTRACETM PLUS wymusiło zmianę sposobu przeprowadzenia badania próbki paliwa w celu identyfikacji obecności nowego markera” – uzasadnia nowe przepisy i procedury resort finansów.

Zgodnie z przepisami unijnymi nowy znacznik ma zostać wprowadzony od 18 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów argumentuje, że wówczas wykrywanie w paliwie nowego znacznika możliwe będzie tylko przy zastosowaniu technik chromatograficznych. Kontrola poprzez próbę kwasową - tak jak obecnie - nie będzie miała już sensu.