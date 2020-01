Kazachstan zakazał eksportu zwierząt gospodarskich

Ministerstwo rolnictwa Kazachstanu wprowadziło w połowie stycznia całkowity zakaz eksportu żywego bydła i owiec. Powodem tego jest silny wzrost eksportu żywego inwentarza do Uzbekistanu.

Dostawy do sąsiedniego kraju w 2019 r. wyniosły 156 000 sztuk bydła, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z 2018 r. Media podały, że jest to również kluczowy czynnik znaczącego wzrostu cen mięsa w Kazachstanie.

Dzięki programowi krajowemu rząd Kazachstanu dąży w ciągu dziesięciu lat od 2018 r. do 2027 r., do około dwukrotnego zwiększenia pogłowia zwierząt. Z 7 do 15 milionów w przypadku bydła i z 18 do 30 milionów w przypadku owiec. Powinno to wpłynąć na zwiększenie produkcji mięsa obu gatunków z 600 tysięcy ton do 1,1 miliona ton.

Aby wesprzeć ten proces poprzez import bydła hodowlanego, na import jałówek przyznano dotacje państwowe w wysokości 225 000 tenge (100 tenge = 1,00 zł, 2020-30-01 Międzynarodowy Fundusz Walutowy) na zwierzę. Dzięki tej dotacji w ubiegłym roku do kraju przybyło około 58 tysięcy zwierząt. Jednocześnie jednak, prawie trzy razy więcej bydła zostało wywiezione, co w znacznym stopniu zaszkodziło wysiłkom zmierzającym do zwiększenia pogłowia.

Według oficjalnych danych, w 2019 r. sprzedano za granicę 147 000 byków i 8830 jałówek. Jednak eksperci szacują, że faktyczny eksport jałówek jest znacznie wyższy.

Według ekspertów rynkowych, ciężarne jałówki były często importowane z Kazachstanu, ponieważ w ciągu kilku miesięcy po krótkim tuczu cielę przynosiło prawie tyle samo pieniędzy, co koszt importowanych jałówek. Podobna sytuacja występowała również u owiec. Według statystyk w 2019 r. wyeksportowano około 263 000 zwierząt, z czego 159 000, czyli ponad połowę stanowiły maciorki.