Każdy niemiecki rolnik produkuje dziś żywność dla 140 osób

Według Federalnej Agencji Rolnictwa i Żywności, w 1950 r. niemiecki rolnik karmił 10 osób. Dziś 140 osób.

Jeszcze 100 lat temu Niemcy uważano za kraj rolniczy. Około 38 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w rolnictwie i tym samym wytwarzało prawie 30 proc. całkowitej wartości dodanej brutto w państwie. Około 1900 roku rolnik pracą produkował żywność tylko dla około czterech osób.

W 1950 r. rolnik był w stanie nakarmić 10, a kolejne 10 lat później 17 osób. W następnych latach wydajność rolnictwa rosła gwałtownie. Do 2000 roku liczba ta zwiększyła się do 127.

Dziś rolnik może teoretycznie wyżywić 140 osób. To dwa razy więcej niż w 1990 roku. Suma ta obejmuje tylko żywność i paszę wyprodukowane w Niemczech. Jeśli uwzględnimy również paszę, którą niemieccy rolnicy importują z zagranicy w celu żywienia swoich zwierząt, liczba osób, które mogą nakarmić swoimi produktami, wzrasta nawet do 149.

Rolnik 100 lat temu zebrał średnio około 1,85 tony pszenicy z jednego hektara. Obecnie plony pszenicy z hektara wynoszą średnio 7,6 tony z hektara, czyli ponad czterokrotnie więcej. Podczas gdy sto lat temu można było zebrać prawie 13 ton ziemniaków z hektara, dziś jest to około 43 ton z hektara.

Ogromny wzrost produkcji był możliwy dzięki ulepszonym metodom produkcji, takim jak mocniejsze maszyny rolnicze, wydajniejsza ochrona upraw i nowe rodzaje zbóż. W XX wieku zwierzęta pociągowe zostały zastąpione maszynami motorowymi. Rozwój ten znany jest, jako Rewolucja Rolna 1.0, wprowadzenie traktora, jako maszyny uniwersalnej z wałem odbioru mocy i hydrauliką oznacza drugą rewolucję w rolnictwie. Od 1980 roku elektronika trafia do maszyn rolniczych, a komputery osobiste wykorzystywane w rolnictwie i wprowadziły Rolnictwo 3.0.

Od kilku lat cyfryzacja utrzymuje się w gospodarstwach i pomaga uczynić procesy produkcyjne bardziej wydajnymi oraz przyjaznymi dla zwierząt i środowiska. Rozwój ten nazywa się Rolnictwo 4.0. Ponad osiem na dziesięć firm rolniczych w Niemczech już korzysta z technologii cyfrowych i aplikacji, takich jak zaawansowane technologicznie maszyny rolnicze, aplikacje rolnicze, czujniki, roboty lub drony. Według badań kolejne dziesięć procent planuje wdrożenie.

Centralnym elementem rolnictwa 4.0 jest inteligentne połączenie procesów produkcyjnych nie tylko w gospodarstwie, ale w całym łańcuchu wartości.

Obejmuje to wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rolnictwie do oceny danych i wspomagania decyzji. Sieciowanie dużych ilości danych (big data) oraz systemy, w których obiekty sieciowe komunikują się ze sobą oraz „cloud computing”, czyli udostępnianie infrastruktury IT przez Internet.