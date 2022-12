Komisja Europejska uruchomiła coroczne badanie dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w branży rolno-spożywczej. Badanie skierowane jest do rolników i przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją, przetwórstwem lub sprzedażą hurtową w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Państwa członkowskie UE były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do swoich krajowych ram prawnych do dnia 1 maja 2021 r. i stosowania jej sześć miesięcy później. Aby ocenić skuteczność środków podjętych przez państwa członkowskie w kontekście tej dyrektywy, Komisja przeprowadzi coroczne badania.

Kto i jak może wziąć udział w ankiecie KE?

Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest przeprowadzane we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy dostawców objętych dyrektywą na różnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Badanie skierowane jest do rolników i przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją, przetwórstwem lub sprzedażą hurtową w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Komisja Europejska co roku sprawdza, jak skuteczne są unijne przepisy, które mają na celu ochronę rolników i małych dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony dużych podmiotów.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i można ją wypełnić do 15 marca 2023 r. Jej wyniki zostaną opublikowane online.