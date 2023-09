Krajowa Grupa Spożywcza skupi w tym roku dwa razy więcej kukurydzy z rynku, niż dotychczas - zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus podczas środowego briefingu prasowego. Ma to być jedna z form reakcji rządu, na bardzo niskie aktualnie ceny kukurydzy w Polsce.

Rynkowi kukurydzy, a przede wszystkim firmom skupowym, mogłaby pomóc jeszcze jedna okoliczność. Chodzi tu o zapowiadaną przez rząd dopłatę w wysokości 200 zł do tony ubiegłorocznej kukurydzy, którą miałyby otrzymać właśnie firmy skupowe. Ale na tego typu pomoc musi się zgodzić Komisja Europejska.

Jak przyznał na środowym briefingu prasowym Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, aby zwiększyć ruch na rynku (pobudzić popyt) i tym samym, w pewnym sensie, wpłynąć na podwyższenie cen Krajowa Grupa Spożywcza zamierza skupić w tym roku dwa razy więcej kukurydzy, niż dotychczas, i to tej mokrej.

Jak napisał całkiem niedawno w swojej analizie rynku Karol Bogacz, redaktor farmer.pl, kukurydza jest w tym roku tańsza o ponad 50% w stosunku do notowań z ubiegłego roku. Aktualne ceny w wielu gospodarstwach co najwyżej zamkną produkcję na zero lub pozwolą na uzyskanie niewielkiego tylko dochodu.

Decyzja w tej sprawie ma być przekazana oficjalnie w czwartek.

W jakiej cenie KGS będzie skupować kukurydzę?

Jeśli chodzi o ceny, to są już sprawy biznesowe. Mam nadzieję, że będzie to cena wyższa od tej, którą proponują spółki prywatne. Bardzo mi na tym zależy - przyznał minister Telus.

Dodał, że oczywiście rząd myśli też o tym, jak wspomóc prywatne przedsiębiorstwa skupowe - bo to też są - jak zaznaczył minister - firmy polskie.

Robert Telus przypomniał, że we wtorek ruszył nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej od tych rolników, którzy w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę.

To jest pomoc dla rolników, ale też firmom. (...) Szukamy rozwiązań ze wszystkich stron, żeby problem na rynku kukurydzy rozwiązać - zaznaczył minister.

Dopłata 200 zł do tony ubiegłorocznej kukurydzy

- Wczoraj rozmawiałem z UE w tej sprawie, nawet błagałem, żeby jak najszybciej tę zgodę mieć, bo to jest bardzo ważne na tegoroczne żniwa kukurydziane, żeby pomóc podnieść cenę - przyznał minister Robert Telus.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że firmy skupowe bardzo czekają na tę pomoc.