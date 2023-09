Kiedy będzie embargo na rosyjskie zboże?

O tym się mało mówi, ale do Europy wjeżdżało i cały czas wjeżdża rosyjskie zboże i zasypuje rynek. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to też powinno być uregulowane - stwierdził na środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus. To kiedy możemy się spodziewać embarga na rosyjskie zboże?

W trakcie środowego briefingu prasowego, dziennikarze zostali poinformowani m.in. o tym, że szef polskiego resortu rolnictwa rozmawiał z samego rana online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim na temat zboża i nowych procedur, które proponuje Ukraina, jeśli chodzi o wwóz produktów rolnych do Unii Europejskiej lub poza Wspólnotę. Więcej na ten temat w poniższym artykule: Czytaj więcej Zamienił stryjek siekierkę na kijek, czyli licencje eksportowe zażegnają konflikt na linii Polska - Ukraina? Minister Telus zapowiedział też, że Krajowa Grupa Spożywcza skupi w tym roku dwa razy więcej kukurydzy z rynku, niż dotychczas. Ma to być jedna z form reakcji rządu, na bardzo niskie aktualnie ceny kukurydzy w Polsce. Czytaj więcej KGS skupi w tym roku dwa razy więcej kukurydzy z rynku, niż dotychczas Ale z konferencji dało się wynotować jeszcze jedną ważną dla zbożowego rynku informację: - O tym się mało mówi, ale do Europy wjeżdżało i cały czas wjeżdża rosyjskie zboże i zasypuje rynek. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to też powinno być uregulowane - stwierdził na środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus. To już kolejne takie wystąpienie ministra rolnictwa, gdzie mówi o płynącym od południa Europy rosyjskim zbożu. Czytaj więcej Czy do Europy napływa rosyjskie zboże? To kiedy możemy się spodziewać embarga na rosyjskie zboże? Rosyjskie zboże to nie problem? Niestety, nie tak prędko z tym embargiem. Nie będzie zakazu importu rosyjskiego zboża do Polski - tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na wniosek Związku Zawodowego Rolnictwa "Korona" z dn. 17 września o wprowadzenie takiego zakazu. Jak czytamy w odpowiedzi resortu rozwoju datowanej na 26 września - polityka handlowa leży w wyłącznej kompetencji Komisji Europejskiej. W celu ochrony unijnych producentów przed negatywnymi skutkami nieuczciwego, tj. dumpingowanego i/lub nielegalnie subsydiowanego importu z krajów spoza Unii Europejskiej możliwe jest użycie przez Komisję Europejską unijnych Instrumentów Ochrony Handlu TDI (ang. TDI – Trade Defence Instruments) w formie ceł antydumpingowych (AD), antysubsydyjnych (AS) oraz ograniczenia przed nadmiernym importem typu safeguard (SFG), w przypadku niekontrolowanego napływu towaru na unijny rynek. - Z uwagi na brak dowodów na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz brak niekontrolowanego importu, który zagrażałby interesom producentów unijnych, w odniesieniu do importu do UE zbóż z Federacji Rosyjskiej środki ochronne nie znajdują zastosowania - zaznaczono w odpowiedzi. Jak to się więc ma do dzisiejszej wypowiedzi ministra Telusa? Nie wie prawica, co czyni lewica? Skoro UE rosyjskie zboże nie przeszkadza, to Polsce też nie? - Należy mieć na uwadze, iż zakaz importu wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, motywowany był kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Potencjalna skala importu z Ukrainy budziła uzasadnione obawy o destabilizację rynku zbóż w Polsce. W odniesieniu do relatywnie małego importu z Federacji Rosyjskiej te argumenty nie mają zastosowania - uzasadnia Maciej Falkowski, zastępca dyrektora departamentu handlu i współpracy międzynarodowej MRiT. I dodaje: - Jednocześnie należy wskazać, że Unia Europejska wprowadza środki ograniczające (sankcje) wobec państw, organizacji, osób prawnych lub osób fizycznych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Podstawą prawną do nakładania sankcji przez UE jest art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 215 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sankcje UE wprowadzane są w drodze decyzji i rozporządzeń Rady UE. Unia Europejska implementuje także sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto, UE może nakładać własne, autonomiczne środki ograniczające. Przyjmowanie sankcji na forum organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, a także ich wdrażanie do polskiego prawa krajowego jest koordynowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że Unia Europejska dotychczas nie zdecydowała się na wprowadzenie sankcji na rosyjskie zboże - stwierdza MRiT Podwójne standardy? Jak zauważa ZZR "Korona", ministerstwo rozwoju wskazuje na kompetencje Unii Europejskiej by nie wprowadzić zakazu importu zboża rosyjskiego, ale przecież w przypadku Ukrainy, Polska wprowadziła jednostronny zakaz, nie oglądając się na decyzję Komisji Europejskiej i na układ Stowarzyszeniowy UE-Ukraina z 2014 roku. - Ponadto rząd mógł wystąpić do UE o nałożenie takiego zakazu, ale tego nie uczynił, mimo że sam minister rolnictwa wskazuje, że jest problem rosyjskiego zboża napływającego do Europy i destabilizującego rynki. Być może urzędnikom nie chce się zwyczajnie podjąć jakiekolwiek działania, nawet a może zwłaszcza w sytuacji, gdy otrzymali przygotowany przez Związek projekt rozporządzenia, uzasadnienia i OSR. Być może - konkluduje ZZR "Korona". - Pomimo bezsprzecznej odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za kryzys zbożowy, mając na względzie wyłączną kompetencję Unii Europejskiej w zakresie polityki handlowej oraz kwestii sankcji międzynarodowych, a także braku wpływu importu zboża z Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma podstawy prawnej do podjęcia przez Ministra Rozwoju i Technologii działań wskazanych we wniosku - podsumowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. A zatem Rosja odpowiedzialna jest za destabilizację zbożową, ale zboże rosyjskie nadal może płynąć m.in. do Polski - zauważa gorzko ZZR "Korona". Czytaj więcej Jakie są prognozy dla rynku nawozów? Jak będą kształtować się ceny?

