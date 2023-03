Czy rządzącymi kieruje tylko i wyłącznie chciwość, pazerność? Co to jest zboże techniczne? Dlaczego służby w jednym przypadku potrafią zadziałać szybko, a w innym nie robią nic? Czy to zdrada stanu? Bardzo mocne pytania stawia rolnik.

Pan Andrzej jest rolnikiem i z trwogą przygląda się sytuacji, która dzieje się obecnie w rolnictwie. Jest zdania, że państwo powinno stać na straży niskich cen środków produkcji. Tymczasem mamy system skorumpowanych struktur władzy - we Włoszech nazywa się to mafią, którymi kieruje chciwość i chęć dorobienia się na sytuacji, która ma obecnie miejsce. Jak to jest, że państwo potrafiło zablokować import nawozów, a nie potrafi zahamować napływu ziarna, które nie spełnia naszych norm.