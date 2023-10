O to, kto ma więcej do powiedzenia w Koalicji Obywatelskiej: Agrounia czy Zieloni - zapytała Urszulę Zielińską - przewodniczącą partii Zieloni, wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej, redaktor Beata Lubecka w programie Gość Radia ZET.

- Zieloni są koalicjantem jako partia. Agrounia nie jest koalicjantem, podmiotem Koalicji Obywatelskiej. Na liście KO jako jedynka w Koninie jest Michał Kołodziejczak, ale to nie jest Agrounia. Myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie - stwierdziła Urszula Zielińska.

I dodała:

- Więcej do powiedzenia mają Zieloni, czego dowodem jest to, że KO przejęła wiele punktów z naszego programu do swojego. To jest przedstawiane chociażby w stu konkretach, które kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy.