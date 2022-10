Po co wydzierżawiać pole na 2 miesiące i je uprawiać? Foto ilustracyjne: GT

Spółdzielnia, w której prezesem jest poseł Zbigniew Ajchler, dostała w poddzierżawę 250 ha państwowej ziemi na niespełna… dwa miesiące. Dlaczego KOWR się na to zgodził?

Kolejny polityk staje pod pręgierzem z powodu niejasnych okoliczności poddzierżawy ziemi z zasobów Skarbu Państwa, w wyniku publikacji na portalu Wirtualnej Polski. Chodzi o posła niezrzeszonego Zbigniewa Ajchlera, członka sejmowej komisji rolnictwa.

Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie, w której jest on prezesem i udziałowcem w Wielkopolsce, uzyskała zgodę z KOWR na poddzierżawę państwowych gruntów od innej firmy na niecałe dwa miesiące. Ziemia wróciła do Skarbu Państwa, gdy dziennikarze WP zaczęli drążyć sprawę, zaalarmowani przez rolników.

Poseł Ajchler jest posłem niezrzeszonym, ale w Sejmie wspiera w głosowaniach obóz rządzący. Prywatnie jest właścicielem nieruchomości, który sam wycenia na 21 mln zł. Oprócz tego prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Zdrowie" w Izdebnie, która gospodaruje na 400 ha i zajmuje się produkcją trzody, oraz wiceprezesem kolejnej spółdzielni rolniczej w Lubosinie, która gospodaruje na podobnym areale. Jej rzeczywistym beneficjentem ma być jego syn. Obie spółdzielnie działają w Wielkopolsce.

Właśnie RSP w Lubosinie na niecałe dwa miesiące zwiększyła swój areał gruntów o 250 ha, w ramach poddzierżawy ziemi z KOWR. Chodzi o 300 ha -część dawnej spółdzielni Koszanowo w powiecie szamotulskim, w woj. wielkopolskim, która upadła w 2018r. Jej grunty przejął wówczas KOWR i wydzierżawił na 3 lata Przedsiębiorstwu Rolniczo-Hodowlanemu Gałopol, który jest spółką podległą KOWR. Spółka ta poddzierżawiła grunty spółce-córce i innym podmiotom.

Zwykłą koleją rzeczy i zgodnie z prawem grunty te powinny właśnie trafić na przetargi i zostać rozdysponowane wśród rolników indywidualnych. Tak się jednak nie stało. Gałopol wystąpił bowiem 19 sierpnia br. z wnioskiem do KOWR o poddzierżawę 250 ha dla RSP w Lubosinie. I choć umowa dzierżawy dobiegała właśnie końca, dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki wyraził na to zgodę.

Trudno nie zauważyć, że wydzierżawienie ziemi na niespełna dwa miesiące nie miało z perspektywy spółdzielni w Lubosinie żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Tym bardziej nie miało sensu ponoszenie przez spółdzielnię jakichkolwiek nakładów w tą ziemię. Tymczasem, jak czytamy w cytowanym artykule na łamach Wirtualnej Polski, 200 hektarów zostało już uprawione.

Jak piszą autorzy tej publikacji, ziemia wróciła do KOWR po publikacjach dotyczących poddzierżawy państwowej ziemi przez brata wiceministra Norberta Kaczmarczyka. Po artykułach dotyczących tej sprawy, do redakcji zwrócili się bowiem z prośbą o interwencję rolnicy z powiatu szamotulskiego.

KOWR nie umiał odpowiedzieć dziennikarzom na pytanie, na jakiej podstawie wydał zgodę na poddzierżawę gruntów w Koszanowie, skoro nie zaistniała żadna z okoliczności podanych w przepisach. Sam poseł Ajchler po odpowiedzi dotyczące okoliczności poddzierżawy odesłał autorów do KOWR.