Obietnice rządu nie robią już wrażenia na rolnikach. Jutro kolejna odsłona protestów. Tym razem zablokowana zostanie DK 17 w miejscowości Piaski. Ruch zostanie wstrzymany zarówno w kierunku Zamościa, jak i Lublina. Protest ma potrwać 31 godzin.

Ostatnie tygodnie obfitują w kolejne protesty rolników przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy. Rząd, co prawda, podsuwa kolejne pomysły na rozwiązanie problemu, jednak, jak mówią rolnicy to tylko plasterek na ranę.

- Musimy walczyć o swoją przyszłość. Rząd musi podjąć realne działania, które pomogą polskiej wsi stanąć na nogi. Jeśli upadnie rolnictwo padnie też wszystko dookoła – przekonuje Piotr Pokrywka, organizator protestu w Piaskach.

Droga krajowa numer 17 prowadzi do kilku przejść granicznych z Ukrainą. Organizatorzy przekonują, że blokowanie dróg to jedyny sposób, aby zwrócić uwagę rządzących. Jak przekonują stracili już wiarę w składane przez resort obietnice. – To mrzonki – podsumowują.

Nie tylko zboże z Ukrainy jest problemem

Ukraińskie zboża to nie jedyny postulat z jakim wychodzą na ulicę. Niepokoi ich też sytuacja na rynku nawozów, czy zapisy Zielonego Ładu.

Będziemy głośno mówili o tym, że na polskiej wsi jest źle. Będziemy krzyczeli, że tak dłużej być nie może. Żądamy konkretnych rozwiązań - przekonują rolnicy.

Blokada drogi ma rozpocząć się jutro o godzinie 11 i będzie trwała do 8.03 do godzin wieczornych. Kierowcy muszą liczyć się z potężnymi utrudnieniami.