Na jutro zaplanowana jest kolejna odsłona strajków NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Rolnicy wyjdą na ulicę w kilkunastu miejscach w kraju.

To już kolejne protesty rolników zjednoczonych przy NSZZ RI Solidarność. Od 17 stycznia już po raz trzeci wyjadą na ulice miast w proteście przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy i ignorancji rządu w tej sprawie.

- Dopóki rząd nie zacznie traktować nas poważnie będziemy protestować. Rzucanie nieprzemyślanych projektów pomocowych niczego nie zmienia. I nie zmieni dopóki rząd nie będzie brał pod uwagę zdania rolników – mówi Emil Mieczaj, z zachodnipomorskiej Solidarności.

Na pomorzu strajki planowane są m.in. w Jastrowie, gdzie traktory wyjadą na DK11. Kolejnym punktem będzie Łobez, gdzie Przejazd rozpocznie się w miejscowości Siedlice- droga wojewódzka nr 146 do miejscowości Strzemiele, następnie drogą wojewódzką nr 147 do miejscowości Łobez, później drogą wojewódzką nr 151 do Węgorzyna. Z Węgorzyna drogą powiatową w kierunku Siedlic przez Runowa Pomorskie.

Rolnicy zablokują DK10

Największa manifestacja planowana jest w Stargardzie, gdzie rolnicy po przejechaniu ulicami miasta na dwie godziny całkowicie zablokują DK10 w obydwu kierunkach.

Strajki planowane są nie tylko na pomorzu. Rolnicy pikietować będą także m.in. pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Postulaty o jakie walczą rolnicy

Natychmiastowe oczyszczenie z postawionych zarzutów rolników z Piotrkowa Trybunalskiego

Wstrzymanie i usunięcie negatywnych skutków niekontrolowanego napływu zbóż i rzepaku z Ukrainy

Ochrona gospodarstw rodzinnych przed nieuczciwą konkurencją ze strony zagranicznych korporacji

Utrzymanie opłacalności produkcji rolnej

Uruchomienie terminalu zbożowego w Świnoujściu, który umożliwi eksport zbóż i rzepaku poza granice naszego kraju

Co może zrobić rząd?

Rolnicy już podczas poprzednich strajków wystosowali listę rzeczy, które może zrobić rząd, aby ratować polską wieś. Wśród nich znajdziemy:

działania mające na celu rozbudowanie zdolności eksportowych polskich portów, również poprzez utworzenie portu zbożowego Krajowej Grupy Spożywczej,

uszczelnienie przewozu zbóż poprzez wprowadzenie systemu "sent",

zwiększenie ilości udziału biokomponentów w paliwach, w szczególności zwiększenie poziomu wykorzystania surowców z polskiego rynku z 70% np. do 90% – dziś ponad 30% biokomponentów do paliw jest importowana,

solidarne podjęcie tematu tranzytu zboża przez UE poprzez wprowadzenie kontyngentów wykupowych dla każdego państwa członkowskiego - analogicznie jak w przypadku relokacji uchodźców w 2015 r.; wykup zboża powinien następować bezpośrednio na Ukrainie, a polskie koleje i firmy transportowe w tym aspekcie mogłyby świadczyć usługi transportu,

utworzenie na poziomie UE długofalowych programów wyrównania poniesionych strat dla rynków krajów graniczących z Ukrainą, ciężar pomocy nie może odbywać się tylko na barkach krajów przygranicznych.

Rolnicy zapowiadają, że będą strajkować tak długo, aż uzyskają satysfakcjonujące ich rozwiązania, a rząd zrozumie jak tragiczne zaczyna być ich położenie. Dodają, że każdy protest będzie większy i coraz bardziej dolegliwy. Już tym razem nie skończy się na samym zwolnieniu ruchu. Niektóre drogi zostaną zablokowane całkowicie. Jak przekonują związkowcy to dopiero początek.