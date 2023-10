Agrounia wyciągnie jeszcze przed wyborami asa z rękawa - zapowiada w przedwyborczej rozmowie Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

Farmer: Michał Kołodziejczak – dla jednych obiekt hejtu, dla innych bohater. Kim jest Michał Kołodziejczak prywatnie?

Michał Kołodziejczak: Ja po prostu załatwiam sprawy. To co mówią ludzie dzisiaj, na to oczywiście trzeba zwracać uwagę, ale na pewno nie można się, ani tym (hejtem – przyp. red.) przejmować, ani kierować. Nie można ani kierować tym, że tutaj chwalą, że jest fajnie, ani tym, że ktoś neguje i się wycofywać z czegoś. Zawsze jest takie coś jak czas, który weryfikuje decyzje, który weryfikuje to, co dzisiaj robimy i zawsze ten czas moich decyzji bronił. Te decyzje, które dzisiaj są podejmowane i, w konsekwencji których dzisiaj Agrounia startuje z list Koalicji Obywatelskiej do sejmu też czas obroni.

Wizerunek KO na wsi zostanie odczarowany

Zdecydował się Pan na startowanie z listu Koalicji Obywatelskiej. Odczarowuje Pan trochę na wsi wizerunek Tuska jako tego człowieka z rogami i ogonem. Jaki jest prywatnie Tusk, jak wam się współpracuje?

Jaki Tusk jest prywatnie, to ja to pozostawię z boku. Ja nie będę dzisiaj odczarowywał nikogo. Ja jestem człowiekiem, który w Koalicji będzie zajmował się sprawami rolniczym, sprawami, które dotyczą polskiej wsi. Dla mnie to jest dzisiaj priorytet, to jest dla mnie najważniejsze. Współpracuje nam się dobrze, W Koalicji Obywatelskiej brakowało głosu z polskiej wsi, brakowało głosu polskiego rolnika, brakowało głosu ludzi, którzy bronią praw zwykłych, ciężko pracujących Polaków. Czas pokaże, że ten wizerunek zostanie odczarowany też w Koalicji. O to obaw nie mam. Współpraca idzie bardzo dobrze. Przed nami ostatni tydzień kampanii, który według mnie jeszcze pozytywnie zaskoczy mieszkańców polskiej wsi.

Czy to znaczy, że macie jeszcze jakiegoś asa w rękawie?

Wyciągniemy go. Jeszcze go wyciągniemy.

Co będziecie chcieli robić zaraz po wyborach? Co będzie dla Pana priorytetem?

Co będzie po wyborach, to zobaczymy. Tak naprawdę ostatni. najbardziej dynamiczny tydzień kampanii przed nami. Kampania jest bardzo brutalna. Ilość pogróżek, szantaży, które ja mam od kilku dni naprawdę mnie przeraża. To jest przerażające, ale nie boję się tego, nie kieruję się tym. To co robię teraz, to kontynuacja tej pracy, którą ja wykonuję od czterech czy pięciu lat. Mam nadzieję, że wkrótce z mandatem posła, czyli z dużo większą skutecznością i z dużo większymi możliwościami.

Często rolnicy mnie pytają: co też może jeden poseł? Ja zapytam rolników: a co byście zrobili, kiedy przetarg w KOWR był źle zrobiony, rozpisany i żaden poseł nie przyjechał do KOWR-u powiedzieć - karty na stół, dokumenty na stół, sprawdzamy. Żaden poseł nie interesował się, kiedy weterynaria zabijała zdrowe świnie. Nie przyjechał do weterynarii i nie powiedział robię tutaj kontrolę poselską. Żaden poseł nie kontrolował tych instytucji, które podlegają państwu kiedy rolnicy byli krzywdzeni. To wszystko może zrobić nawet jeden zaangażowany człowiek, który nie będzie patrzył na opinię innych, na opinię środowiska. Uważam, że można zrobić dużo więcej i dzisiaj też już zresztą widać. Nie tylko Koalicja Obywatelska ma mocne brzmienie w rolnictwie. Pokazujemy, że inne partie nie mogą tego odpuścić. Jeszcze cztery lata temu PiS szedł z pomysłem dla polskiej wsi. Teraz tego pomysłu totalnie nie ma. Nie ma nie ma planu dla wsi, nie ma punktów, nie ma nic do zaproponowania polskim rolnikom. Wiem, że wiele osób z uśmiechem życzy mi różnych wysokich funkcji. To są odpowiedzialne miejsca, gdzie ja wiem, że chciałbym razem z innymi ludźmi, którzy na polskiej wsi, na rolnictwie się znają, decydować.

To jest ważne, ale najpierw w ministerstwie rolnictwa po tym co się tam działo trzeba prokuratora.

W jednej z rozmów przedwyborczych z kandydatem Agrouni , Jarosławem Miściurem, usłyszeliśmy, że potrzeby jest ministerstwie rolnictwa audyt. Audyt i rozliczenie?

Tak. Dlatego ja mówię jasno: to jest sprawa dla prokuratora, który sprawdzi co tam jest podpisane. Ja czekam ciągle na to żeby ich rozliczyć i mam nadzieję, że jeszcze przed wyborami zrobimy kontrolę poselską w ministerstwie rolnictwa i pokażemy rolnikom dokumenty, że minister rolnictwa osobiście podpisał zgodę na to, żeby Francuz kupił polską ziemię (sprawa PRP Babinek – przyp. red.)

Dziękuję za rozmowę.