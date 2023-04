W najbliższą środę, 5.04, do Polski przyjedzie Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Ma rozmawiać z Andrzejem Dudą nie tylko o sprawach bezpieczeństwa, ale też m.in. współpracy gospodarczej, polityce, jak również kwestiach rolnictwa i transportu ukraińskiego zboża przez Polskę. Przy tej okazji lider Agrounii apeluje o szybkie rozwiązanie sprawy.

W ostatnich tygodniach coraz mocniej odczuwalne staje się społeczne niezadowolenie z powodu niekontrolowanego napływu ukraińskich produktów rolnych na teren Polski. Nasz kraj, który miał być jedynie obszarem tranzytu stał się bezpośrednim odbiorcą milionów ton wschodniego zboża. Spowodowało to krach na polskim rynku zbóż i wzmagające się protesty rolników. Lider Agrounii, postanowił przy tej okazji tej wizyty zaapelować do prezydenta Ukrainy.

Panie Zełenski. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pszenicę. Na szali jest dużo więcej. Po pierwsze to są produkty z Ukrainy, które już zaczynają zalewać Polskę. I to nie tylko pszenica. Korzystacie z tego, że cła nie ma. To przełoży się na bardzo mocne pogorszenie stosunków polsko – ukraińskich, jeśli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana. Ja wiem, że u was jest wojna, trudna sytuacja, ale my też walczymy o to by nasze rolnictwo przetrwało. Nie pozwolimy, żeby zostało zniszczone przez bezcłowy przywóz zbóż, owoców, warzyw, mięsa drobiowego czy jaj z Ukrainy. My też walczymy o naszą suwerenność i będziemy o nią walczyć do samego końca. Więc jeżeli ktoś mówi, że zależy mu na dobrych stosunkach Polski z Ukrainą, to trzeba to unormować i poukładać tak, żeby nie był to argument do negatywnego przekazu – mówił Michał Kołodziejczak.

Po okrągłym stole został jedynie niesmak. Konkretów nadal brak

Przy okazji konferencji została poruszona także tematyka obrad okrągłego stołu i zapadłych przy nim ustaleń.

Apeluje do wszystkich przedstawicieli związków o jedność. O to, żeby nie dać się rozgrywać ministrowi, premierowi, Prawu i Sprawiedliwości. Bo to teraz będzie ich główny cel – grzmiał lider Agrounii. - Podpisane zostało porozumienie, które do tej pory nie jest realizowane. Od kilku dni widzimy wzmożony przywóz zbóż z Ukrainy. Od momentu podpisania porozumienia firmy wściekle przywożą zboże do kraju. To wygląda jakby robiły sobie duże zapasy. Apeluję do ministra Kowalczyka, żeby wziął się do roboty. Nie są realizowane wzmożone kontrole. Mówiliśmy o przywróceniu cła, to też nie jest robione. Widać, że sposobem na rozwiązanie tego wszystkiego jest rozgrywanie związków rolniczych - dodał.

Zdaniem Kołodziejczaka rozbijanie jedności rolników polega na próbach układania się ministerstwa z pojedynczymi związkami. Podczas oddzielnych spotkań.

Na przestrzeni pięciu lat widzimy takie samo działanie kolejnego ministra – poprzez podziały. Nie z nami te numery. My rozegrać się nie damy. Choć widzimy, że jest bardzo mocne działanie w tym kierunku.Panie premierze, do 12 kwietnia mamy czas, żeby się spotkać i żeby przedstawił nam pan co pan robi, co już zrobił. Chcemy usłyszeć sprawozdanie. My spokojnie czekamy i będziemy rozliczać – zapewnia.

Mówiąc o działaniach mających na celu wywołanie podziałów wśród związkowców lider Agrounii podkreśla, że do niektórych związkowców już teraz zaczynają odzywać się ludzie z ministerstwa rolnictwa i namawiają do indywidualnych rozmów.

- Chcą nas pozbawić wiarygodności. W środowisku widać duża niecierpliwość, ale apeluję, aby podejmować wszystkie działania razem. Nie będzie nic gorszego niż to, że nas podzielą. Wiceministrowie zaczęli się kontaktować z pojedynczymi przedstawicielami związków, ugrupowań i próbują nawiązać zewnętrzne relacje. Apeluję, nie róbcie dzisiaj polityki na problemie polskie wsi, który za chwilę będzie problemem polskich konsumentów. To jest bardzo trudny czas. Widzimy jak PiS przez ostatnie pięć lat rozgrywał środowisko rolnicze. Nie dajmy się kolejny raz – dodaje.

Związkowcy są zaniepokojeni biernością rządu

Niepokój towarzyszy nie tylko liderom Agrounii. Rolnicy ze stowarzyszenia Oszukana Wieś również uważają, że rozmowy były tylko fasadowe.

Mija czas, a tu nic się nie dzieje. Zboże jak wjeżdżało tak wjeżdża – powiedział nam Wiesław Gryn, jednocześnie zapowiadając akcję protestacyjną.

Podobnego zdania są również związkowcy z zachodniopomorksiej Solidarności.

Nie zamierzamy zejść z ulicy, dopóki nie zobaczymy, że ministerstwo zaczyna się wywiązywać ze swoich obietnic – mówił Edward Kosmal.

Również w kółkach rolniczych czuć niezadowolenie.

To, że minister oczekiwał po spotkaniu z przedstawicielami rolników gotowych rozwiązań znaczy tylko tyle, że nie miał dobrych intencji. Jeżeli ten program, to porozumienie, w ciągu najbliższych dziesięciu dni nie zacznie być realizowane, nie zaistnieje w aktach wykonawczych wtedy ogłosimy ogólnopolska akcję protestacyjną i prawdopodobnie wielki, gwiaździsty marsz na Warszawę. Nie ma innej ścieżki. Na dwa dni odłożymy pługi i przyjedziemy na Warszawę – powiedział Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Wygląda na to, że tym razem, ministerstwu będzie ciężko ograć rolników. Coraz intensywniejszy protest w Szczecinie, zapowiadana przez Oszukaną Wieś kolejna manifestacja i grożące gwiaździstym marszem na Warszawę kółka rolnicze nie wróżą ministrowi Kowalczykowi nic dobrego.