W programie Gość Radia Zet Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, poruszał kwestie napływu zbóż z Ukrainy, dopłat, obecnej sytuacji polskiego rolnictwa, a także wspólnych z Porozumieniem list do najbliższych wyborów.

We wtorek rozpoczęły się protest rolników, organizowany przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Protestujący wyjechali na drogi w województwach: zachodniopomorskim, opolskim, dolnośląskim i świętokrzyskim. Bezpośrednią przyczyną protestów są zapowiedzi ministra rolnictwa, dotyczące wsparcia producentów zbóż, w związku ze wzmożonym importem ziarna z Ukrainy. O ocenę tych protestów został poproszony Kołodziejczak w wywiadzie radiowym:

Wszystkie protesty, na które wychodzą rolnicy popieram, bo wychodzą na nie z dobrego serca. Choć, gdy dziś na czele tych protestów stoi człowiek, który jest radnym wojewódzkim z Prawa i Sprawiedliwości w woj. zachodniopomorskim i na protestach tłumaczy ludziom, że rząd nie może nic zrobić; że to wszystko wina Unii Europejskiej, to ja z tą narracją niestety nie mogę się zgodzić.

Protesty rolników w opinii Kołodziejczaka są zrozumiałe. - Nasz rząd nie broni polskiego chleba - dodaje i zaznacza, że rządzący pozwalają on na niekontrolowany wwóz zboża z krajów trzecich w tym przede wszystkim z Ukrainy.

Zdaniem prezesa AgroUnii rozwiązaniem problemu na rynku zbóż byłby zakaz obrotu tym ziarnem na terenie UE. Na pytanie, dlaczego Unia tego nie robi, odpowiedział: - Jest bardzo duże nagięcie się pod lobby, które robi z tego bardzo duży biznes. W opinii Kołodziejczaka lobbują duże firmy i korporacje. Jednocześnie przypomina, że głównym założeniem importu zbóż było jedynie ich przewiezienie do Afryki korytarzem tranzytowym, prowadzącym przez nasz kraj. Założeniem, które jak się okazało, nie zostało utrzymane, w efekcie czego ukraińskie zboże zalało polski rynek, powodując potężne problemy ze sprzedażą. Kołodziejczak podkreśla, że nie można mówić o zamknięciu granic. Zapewnić należy jedynie, aby importowane zboże trafiało do faktycznych miejsc przeznaczenia. Co w takiej sytuacji zrobiłaby Agrounia, gdyby była u sterów władzy?

Bardzo mocno lobbowalibyśmy dziś w UE o to, by jak najszybciej przywrócić cło dla firm, które chcą obracać ukraińskim zbożem w Unii – twierdzi.

Koniec dotychczasowego porządku?

Kołodziejczak podkreśla, że świat jaki dotychczas znamy, kończy się. Polskie rolnictwo, którego podstawą są gospodarstwa rodzinne zostało zderzone z jednej strony z wielkimi korporacjami z zachodu, z drugiej zaś z liberalną gospodarką ukraińską. To właśnie te dwa segmenty zarabiają na imporcie ukraińskich zbóż. Traci na tym polski rolnik.

To wszystko jest kapitał międzynarodowy. Jeśli ktoś myśli, że pomagamy rolnikowi na Ukrainie, to jesteśmy w błędzie – mówi Kołodziejczak.

Kołodziejczak o zapowiedzianych dopłatach dla rolników

- Kiedyś mówiło się, że przed wyborami daje się kiełbasę wyborczą. Dziś daje się wyborcze parówki, które nie zmienią sytuacji. Problemu nie rozwiązujemy systemowo – ocenia zapowiedź rekompensat dla rolników. Jak podkreśla, proponowane wsparcie doprowadziło jedynie do tego, że dzisiaj rolnik dostaje mniejsze pieniądze w skupie.

PiS chciałby wyprowadzić nas z UE

To jednak nie koniec zastrzeżeń, jakie prezes Agrounii kieruje w stronę rządzących. Zwraca uwagę na "szczucie" gospodarzy na Unię Europejską i podkreśla w tym rolę wiceministra Kowalskiego, który jego zdaniem nie po to jest wiceministrem rolnictwa, by załatwiać sprawy rolników, tylko by nastawić ich antyeuropejsko. Jego zdaniem ma to na celu stworzenie poczucia, że Polska powinna wyjść z UE. Tego jednak lider Agrounii sobie nie wyobraża. Dodatkowo zarzuca prezydentowi umywanie rąk w sprawie KPO. Właśnie umywaniem rąk, jest jego zdaniem, przesłanie ustawy o Sądzie Najwyższym do trybunału.

Dalsze rządy PiS to katastrofa dla polskiego rolnictwa – podsumowuje.

Zapytany, kto byłby lepszym premierem – Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk, stwierdza, że żaden z nich się nie nadaje.

Polityczna przyszłość Agrounii to wolność

Będę politykiem, który zwróci ludziom wolność. Ja nie będę politykiem niczyich sumień. Pan Bóg na początku świata dał ludziom wolność wyboru. Czy ja mam dziś ograniczać komuś to, jak ma z kim żyć – pyta.

Zawarty pomiędzy Agrounią a Porozumieniem sojusz Kołodziejczak określa jako powiew świeżości w skostniałej polityce krajowej. Podkreśla, że oba ugrupowania mają wspólny cel – ratowanie Polski i polskiej produkcji.

Koalicja z Porozumieniem to będzie wielkie koło ratunkowe dla Polski – zapowiada działacz.

Zwraca uwagę, że nowa prezes Porozumienia będzie objawieniem w polskiej polityce, świeżością, nowością, dobrym spojrzeniem, twardym charakterem. Jak zapowiada AgroUnia skupia się dziś na budowie dużo szerszego środowiska politycznego, niż niektórym mogłoby się to wydawać. Na jutrzejszy dzień zapowiada podpisanie deklaracji ideowej.

Kołodziejczakowi nie podoba się również rezygnowanie z polskiego wytwórstwa na rzecz nowych rozwiązań, np. mąki ze świerszczy. Jak twierdzi to szukanie chorej alternatywy dla naszej żywności. Podkreśla, że już teraz znaczna część wytworzonych przez polskich rolników produktów trafia do kosza, gdyż nie ma ich komu sprzedać. Tak dzieje się m.in. z ziemniakami.

- Naszą produkcję będziemy kończyć i wyrzucać, a będziemy działać na rzecz firm, które inwestują w robaki – mówi rolnik. - To spychanie nas w zaułek śmierci. Nikt nie broni tego, co my zainwestowaliśmy, co my zrobiliśmy i jakie bezpieczeństwo żywnościowe zbudowaliśmy – uważa.

Prezes Agrounii odniósł się także do tematu odnawialnych źródeł energii. Przyznaje tu rację rządzącym, że w przypadku budowy farm wiatrowych 500 metrów odległości od budynków mieszkalnych to za mało. Jak zaznacza sam ma 700 metrów od domu wiatrak, więc jego twierdzenia są poparte doświadczeniem.

Wiatraki powinniśmy budować w tych miejscach, które się do tego nadają. Agrounia idzie do wyborów z nową definicją konsultacji społecznych. Chcemy, żeby cała Polska była pokryta planem zagospodarowania przestrzennego - dodaje.

Zapytany o swój majątek Kołodziejczak odpowiada wymijająco, że jest wystarczający, aby pozwolić mu niezależnie działać w polityce. Dodaje, że jest dumny, że z prowadzonego z bratem i ojcem gospodarstwa utrzymuje się 11 osób.