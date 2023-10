Polityczna walka o to, kto stworzy nowy rząd trwa w najlepsze. Nie przeszkadza to jednak poszczególnym posłom mówić o planach na przyszłość. Co jest priorytetem dla Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii?

W wywiadzie, którego Kołodziejczak udzielił portalowi wyborcza.biz padło wiele zapewnień dotyczących przyszłości polskiego rolnictwa. Zarówno tych szerszych, jak wprowadzenie 51% produktów polskich na sklepowe półki, jak i tym mniejszego kalibru, dotyczących możliwości produkcji bimbru na własne potrzeby.

Kołodziejczak: Lokalna Półka to pomysł ukradziony przez PiS

Od momentu, w którym Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program Lokalna Półka, Kołodziejczak podkreśla, że jest to autorski projekt Agrounii, który partia rządząca wykorzystała.

To mój autorski pomysł, który PiS po prostu ukradł. Ale bym tego polską półką nie nazwał. To ma być raczej mocna ustawa, która będzie obligować sklepy do kontraktacji polskich produktów. – powiedział poseł. - Na półkach powinno się znaleźć 51 procent strategicznych produktów takich jak, mięso, jaja, warzywa, owoce. Nowe przepisy mają być po to, żeby wyeliminować szantaże, które są często stosowane przez sklepy. Dziś sieć dyskontów potrafi na przykład wyłączyć na trzy miesiące dany produkt od danego dostawcy z oferty tylko i wyłącznie po to, żeby wymóc obniżenie ceny u producenta.

Kołodziejczak podkreśla, że będzie robił wszystko, aby zapis gwarantujący realizację tego postanowienia znalazł się w umowie koalicyjnej. Według niego w umowie powinny znaleźć się też przepisy, które będą miały wpływ na handel i terminy płatności.

Będę też walczył o listę produktów i usług, za które trzeba płacić w odpowiednim czasie. Chcę się skupiać na budowaniu podmiotowości polskich firm i gospodarstw – przekonuje.

Świadomość tego, że polskie rolnictwo się zmienia rodzi pytanie w jakim kierunku powinien iść rozwój polskiej wsi?

Interesy wszystkich trzeba pogodzić. Wczoraj słyszałem wypowiedź jednego ze związkowców, że ojciec, który przekazuje synowi 20 czy 30 hektarów, robi mu krzywdę, bo taki areał to za mało, żeby się utrzymać. To nie jest prawda do końca. Ja sam w takim gospodarstwie pracuję i to nie jest żadna krzywda. Krzywdę robi nam państwo, które nie pozwala na takich areałach zarabiać. A do niedawna było to coś oczywistego. Trzeba pilnować interesu i małych rolników, i tych dużych, bo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, żeby polska wieś przetrwała – tłumaczył Kołodziejczak. - Natomiast nie wyobrażam sobie, że będziemy szli w kierunku latyfundiów, bardzo łatwych do przejęcia przez duże korporacje. To byłoby duże zagrożenie dla polskiej gospodarki. Ale i tkanki społecznej, tradycji, krajobrazu. Nie zgadzam się na monokulturę kukurydzy po horyzont- dodaje.

W rozmowie nie zabrakło też elementów poświęconych rolnictwu ekologicznemu. Jak przekonuje Kołodziejczak, jest on zwolennikiem ekologii, ale "na ludzką miarę".

To znaczy: jestem za ekologią dla wszystkich. Priorytetem będzie jednak wspieranie rolnictwa konwencjonalnego. Ono też oferuje zdrowe produkty i bazuje na środkach ochrony, które nie pozostają w roślinach. I to jest kierunek, w którym trzeba iść. Nie mogę się zgodzić na to, by mówić, że jedzenie od zwykłego rolnika jest złe, niedobre, niezdrowe - tłumaczył poseł w rozmowie z wyborcza.biz.

Lider Agrounii za uwolnieniem produkcji bimbru na własne potrzeby

W rozmowie lider Agrounii zapewnił, że chce budować ludowe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. Wśród wielu przytoczonych przez niego pomysłów pojawił się też temat luźniejszy, dotyczący produkcji bimbru na własne potrzeby. Okazuje się, że Kołodziejczak jest jego zwolennikiem.