Nie tylko rolnicze media zelektryzowała dziś wiadomość, iż lider Agrounii i lider PSL wspólnie złożyli postanowili uczcić Święto Niepodległości. Panowie złożyli kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Racławicach.

W przeddzień narodowego święta przewodniczący Agrounii Michał Kołodziejczak i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli dziś wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Racławicach. Potem zaś wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Czy to przygrywka do przewyborczego aliansu?

"Wespół w zespół"

- Dziś spotykają się liderzy, a nie partie. My dziś pokazujemy, że Polska może być inna, lepsza niż do tej pory - oznajmił w Racławicach Michał Kołodziejczak.

-Bycie Polakiem zobowiązuje, zobowiązuje do rozmowy, zobowiązuje do wielu rzeczy i dziś my to zobowiązanie też czujemy i wiemy, że ono jest. I dziś pokazujemy, że nie tylko słowa, opowiadanie o jedności jest ważne. My potrafimy też to realizować – zapewniał lider Agrounii.-Dlatego tutaj jesteśmy i inaugurujemy obchody święta niepodległości, by to święto nie dzieliło, a łączyło Polaków. Święta narodowe powinny być przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać, żeby ustalać wspólnie i ja zawsze mówię, że przykład idzie z góry. W tym przypadku z góry idzie bardzo dobry przykład -stwierdził Kołodziejczak. Jak dodał, w Polsce jest miejsce dla "różnych obywateli, którzy mają różne poglądy".

– Pokazujemy tym symbolicznym wspólnym gestem, że właśnie o wspólnocie trzeba mówić, że nie ma bezpieczeństwa państwa opartego tylko na sojuszach i na uzbrojeniu - powiedział Kosiniak-Kamysz. -Wspólnota narodowa jest jedynym, stuprocentowym gwarantem trwałości państwa i narodu. Możemy się różnić w dziesiątkach spraw, możemy mieć nawet różną historię, możemy przychodzić z różnych stron, ale wspólnota narodowa ma mieć wspólne sprawy, wspólną rację stanu.

-Nie chodzi o to, żebyśmy się w każdej sprawie zgadzali, bo to byłoby głupie - wyjaśniał lider Ludowców. -My się możemy spierać, ale w sprawach fundamentalnych musimy się zgadzać. Tak jak tu stoimy, w tej sprawie się zgadzamy. Jest nas więcej w Polsce, czy chcemy takiej normalności w sprawach zasadniczych? Ja wierzę, że chcemy, ale to musi przyjść odpowiedź od was, od naszych rodaków.

-Wzywamy do wspólnego świętowania, wzywamy do dbania wspólnego o bezpieczeństwo, do odbudowy wspólnoty narodowej – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Racławicach.

Sojusz do wyborów?

Spotkanie liderów dwóch ugrupowań walczących o głosy wyborców na wsi musi rodzić spekulacje co wspólnego startu w przyszłych wyborach parlamentarnych.

Jak zauważają komentatorzy sceny politycznej, PSL już nie raz udowadniało, że potrafi rozmawiać z każdym. "Jak widzę przynajmniej na moim terenie i po mojej strukturze, najbardziej oczekiwanym i pożądanym partnerem dla nowej PSL do współpracy byłaby AGROunia, co byłoby mocnym powrotem na wieś. Do tego długa droga, ale patrzę z nadzieją." - komentuje wydarzenie w Racławicach mazowiecki działacz PSL Przemysław Grabowski.

Lider Agrounii deklarował wszakże samodzielny start w wyborach, ale jak mawia ludowa mądrość "tylko krowa zdania nie zmienia". W polityce każde sujusze są dozwolone, tyle że te przedwyborcze bywają drażliwe.

Wyniki ostatniego sondażu wyborczego dla "Rzeczpospolitej" pokazują, że układ sił powoli się zmienia. PiS zdobył dziś większość (33,7% głosów), ale szans na samodzielne rządzenie by nie miał. Większość miejsc w parlamencie zajęłaby opozycja: Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,6% głosów, oraz Polska 2050 z około 11 procentowym poparciem. Oddanie głosu na PSL deklarowało 5,7% respondentów, ale poparcie dla partii spada. Agrounia według tego sondażu nie przekroczyłaby progu. Wszystko wskazuje więc na to, że obie partie mogłyby sobie pomóc. Pytanie tylko, jak na ewentualny alians zareagują potencjalni wyborcy.