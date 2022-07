Rolnicy zgromadzeni pod szyldem Agrounii ruszyli spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Idą, by pokazać rządzącym jak niestabilna i trudna jest dziś sytuacja w rolnictwie.

- Nie zgadzamy się na tak wysokie stopy procentowe! Nie zgadzamy się na brak kontroli w przywozie żywności z zagranicy! Nie zgadzamy się na okradanie nas przez Spółki Skarbu Państwa! Znów naliczają rekordowe marże by wyciągać od nas ostatnie grosiki – nawołuje Agrounia.

Protestujący mają ze sobą biało-czerwone flagi oraz flagi Agrounii. Niosą transparenty z napisami: "Wsie i miasta z biedą basta" oraz "Nie dla CPK" oraz "CPK to Centralny Przekręt Kasy".

Warszawiacy muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum miasta. Manifestanci przejdą Al. Jerozolimskimi, przez rondo Dmowskiego, Marszałkowską, Wspólną przed Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Kruczą, Piękną i Wiejska przed Sejm. Potem nastąpi przemarsz Piękna i Al. Ujazdowskimi pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Na trasie przemarszu jest systematycznie wyłączany ruch przez policjantów z wydziału ruchu drogowego. Aktualnie uczestnicy demonstracji są na placu Trzech Krzyży - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że na chwilę obecną jest spokojnie.

W przerwie pochodu, Michał Kołodziejczak, lider Agrounii tak mówił do protestujących:

Dzisiaj mówimy, że młodzi nie będą żyli w mieszkaniach, które są wielkości budy dla psa. Spółki Skarbu Państwa nie mogą być jak mafie, które wyciągają z nas ostatnie pieniądze. Robią to, to państwo zarabia na kryzysie. A my to widzimy i jako jedyni to pokazujemy. Mówimy też, że nie będziemy zgadzać się na destabilizację produkcji żywności. Nie pozwolimy, żeby przywożona była żywność z zagranicy. Ta żywność przywożona jest po to, żeby destabilizowała polską produkcję. Nie zgadzamy się na to. Idziemy dalej pod Sejm, mamy trzy główne postulaty. Nie zgadzamy się na podnoszenie stóp procentowych. Nie zgadzamy się na to żeby spółki Skarbu Państwa zdzierały z nas skórę bez znieczulenia, narzucając coraz wyższe marże. Nie zgadzamy się na to, żeby produkcja żywności w Polsce była destabilizowana.