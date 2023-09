Ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość program "Lokalna półka" ma wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Jak przekazał Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie startujący do parlamentu z list PiS – u po wygranych wyborach PiS zamierza – zobowiązać sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności.

Na nagranie błyskawicznie zareagował lider Agrounii, startujący z list Koalicji Obywatelskiej, Michał Kołodziejczak. Zarzuca PiS-owi wykorzystanie w kampanii wyborczej postulatu, o którym dużo wcześniej mówiła Agrounia.

Chodziłem, protestowałem, przesiadywałem w ministerstwie na rozmowach. Po to, by wprowadzili 51 proc. polskich produktów w sklepach. Czterech PiS-owskich ministrów mówiło, że się nie da - mówi Wirtualnej Polsce Michał Kołodziejczak. - Dziś z całym aparatem propagandy, kolejny raz robiąc z siebie i nas idiotów obiecują, że zrobią. To był postulat Agrounii - dodaje Kołodziejczak. - Opowieść PiS-u jest farmazonem. Ja doskonale pamiętam rozmowy z Krzysztofem Ardanowskim, gdy był ministrem rolnictwa, on nie mógł wywrzeć żadnej presji na marketach. To jest tylko na potrzeby kampanii, bo przecież mogliby to zrobić wcześniej. Bardziej uległego skompromitowanego człowieka w rozmowie z marketami nie znam – powiedział w rozmowie z WP.