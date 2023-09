PiS celowo wpuścił na polski rynek ukraińskie zboże, żeby zbudować antyukraińskie nastroje – twierdzi Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

W rozmowie z TVN24 Michał Kołodziejczak, lider Agrounii postawił tezę, jakoby politycy partii rządzącej z premedytacją pozwolili na wprowadzenie ukraińskiego zboża na polski rynek.

Ciekawe kto wysyłał zaproszenia do agrooligarchów na Ukrainę po to, żeby przywozili zboże. Ciekawe czy przypadkowe było mówienie przez ministra i wicepremiera (Henryka) Kowalczyka do rolników nie sprzedawajcie zboża, a w domyśle było: rolnicy nie będą sprzedawali swojego zboża, zrobią miejsce na zboże ukraińskie, które przyjedzie. Ciekawe czy tam ktoś nie przytulił kilka groszy za to, że takie informacje były wysłane - zastanawiał się Kołodziejczak.

Minister Kowalczyk wprowadzał rolników w potężny błąd i przyczynił się do wielu strat - dodał.

PiS z premedytacją pozwolił na zalanie rynku ukraińskim zbożem

Jak przekonywał Kołodziejczak rząd pozwolił na zalanie polskiego rynku zbożem zza wschodniej granicy po to, aby budować antyukraińskie nastroje.

Prawo i Sprawiedliwość według mnie, tutaj stawiam tezę, robiło to specjalnie, by na to pozwolić, by budować dzisiaj przed wyborami nastroje antyukraińskie i antyeuropejskie, by budować tę polaryzację: Ukraina zła, Unia zła, więc oni chcą budować nacjonalizm, który będzie rzekomo bronił Polaków. PiS mówi: będziemy pomagać rolnikom, będziemy bronić. Rozpalają pożar, żeby później go gasić. Tak samo z imigrantami, bo przecież pytanie referendalne jest jasnym pytaniem dobrego wujka, czy chcesz, żeby ci pomóc, czy nie. I to są proste schematy. Dla mnie to jest skandal, po którym dzisiaj powinien być zdymisjonowany cały gabinet w ministerstwie rolnictwa, który pokazuje, że sobie z tą sytuacją nie poradzili - stwierdził.



Kołodziejczak: ministerstwo rolnictwa to zlepek ludzi bez kompetencji

W porannej rozmowie Kołodziejczak odniósł się także do afery wizowej. Według informacji Gazety Wyborczej wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, pisał, że polskie rolnictwo potrzebuje miliona pracowników i ponaglał urzędników, by szybciej wydawali wizy obcokrajowcom.

Dla mnie to niepojęte. Po pierwsze nie było żadnej informacji, że jacyś pracownicy będą w kraju, że będzie można na nich liczyć, a Lech Kołakowski miał zajmować się odbudową trzody chlewnej, czego nie zrobił i kompletnie nie robił - komentuje Kołodziejczak. - Warto przypomnieć, że to jest człowiek totalnie skompromitowany. Wychodząc z PiS-u, odgrażał się Prawu i Sprawiedliwości, a później za trzymiesięczną pracę w BGK wziął ponad 100 tysięcy złotych i wrócił do Zjednoczonej Prawicy. To jest jasno pokazane, że to są ludzie, którzy za pieniądze potrafią zrobić wszystko. Polska to dziś kraj, którym rządzą grupy lobbystów i grupy interesów. Lech Kołakowski okazuje się tu lobbystą czyichś interesów, bo przecież nie rolniczych - dodał.

Lider Agrounii w ostrych słowach komentował zachowania polskiego rządu i resortu rolnictwa.

Dziś Ministerstwo Rolnictwa to zlepek ludzi bez kompetencji, pięciu czy sześciu wiceministrów, którzy nie znają się na rolnictwie, ale widać znają się na załatwianiu innych spraw. Takie decyzje to uderzenie w bezpieczeństwo Polski. Ludzie niekompetentni, podejmujący takie decyzje, są dla nas największym zagrożeniem - mówił. - Rolnictwo jest pewną ilustracją tego, co dzieje się w kraju, co dzieje się w innych branżach. To jest przykład jak w soczewce skupiający wszystkie patologie - dodał.

W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć pytania o polityczne ambicje Kołodziejczaka. Czy widzi siebie na stanowisku ministra rolnictwa?