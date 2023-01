Wczoraj wieczorem (18.01.23) odbyło się zapowiadane spotkanie przedstawicieli Agrounii z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Lider Agrounii po wizycie w MRiRW udał się bezpośrednio do protestujących rolników w Chełmie, by poinformować o efektach rozmowy. Jak przyznawał Kołodziejczak, zdaniem ministra w obecnej sytuacji na rynku zbóż, nie może on nic zrobić, bo są to decyzje Komisji Europejskiej.

Streszczenie wczorajszego spotkania szerzej przedstawił Michał Kołodziejczak (Agrounia) w porannej rozmowie radia RMF FM. W wywiadzie Tomasza Weryńskiego, lider Agrounii zaznaczał - jeżeli ktoś uważa, że będąc w Polsce wicepremierem i ministrem rolnictwa nie może nic zrobić, bo są to jakieś przepisy, na które nie ma najmniejszego wpływu, no to po co ktoś jest ministrem? - oświadczał. Co jeszcze padło w wywiadzie?

Rolnicy domagają się reakcji ministerstwa. Czy administracja jest bezradna?

W apelach protestujących rolników w Chełmie, mówiono między innymi o zmianie zasad importu zboża, większej kontroli importowanych płodów rolnych z Ukrainy do Polski, czy też przywróceniu cła. Wczorajszą rozmowę podsumowało również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na profilu w mediach społecznościowych, możemy tam przeczytać

Polska nie decyduje o zniesieniu kontyngentów czy ceł. To jest decyzja Komisji Europejskiej - przypomniał wicepremier Kowalczyk i dodał, że w Polsce jest zewnętrzna granica UE i nie możemy sami wprowadzić takich rozwiązań.

Jednak Kołodziejczak odparł następująco

- Minister kilka miesięcy temu mówił, że zboże z Ukrainy nie będzie zalewać polskiego rynku, nie będzie ono tutaj sprzedawane, nie będzie budziło wątpliwości, a jednak jest inaczej. Trafia ono do magazynów w Polsce, bardzo często ma bardzo duży wpływ na sytuację handlu zbożem polskim i tutaj to nie zostało dotrzymane niestety. Po czym dodał – Po co mamy ministrów? Premier nie może opowiadać, jak kilka miesięcy temu "rolnicy nie sprzedawajcie zbóż, będzie droższe", a teraz jest tańsze. I wycofywać się z tego co powiedział, bo to tylko jego zdanie, którym nie trzeba się sugerować. To dziś jeszcze setki rolników stoją właśnie, niektórzy mają ogromny problem i mówią, że na własne oczy widzą jak codziennie setki tirów wjeżdżają chociażby przez Chełm i to zboże rozpływa się po magazynach w okolicy – komentował.

Ludzie muszą się dowidzieć, dlaczego protestujemy

Kołodziejczak poruszał kwestię braku informowania opinii publicznej przez media. - Protest jest często okrojony do pokazywania w mediach, żeby ukazać tylko że ktoś stoi na drodze – mówił.

Dodał również - nie chcemy robić ludziom żadnego problemu, tu raczej stajemy w obronie ludzi. Dopiero wczoraj premier Kowalczyk mówił, że będzie spotykał się z ministrami innych państw Unii Europejskiej, oczywiście po tym jak rolnicy stoją prawie 2 doby na drodze. Widząc, że ludzie zaczynają się o tym dowiadywać, bo to też jest forma protestu - niech ludzie się dowiedzą o co tutaj chodzi. Że premier w czerwcu, lipcu, w maju mówi rolnicy nie sprzedawajcie zbóż, bo to które przyjdzie do nas z zagranicy nie będzie konkurencją dla waszego zboża, nie zaburzy naszego rynku - po czym się z tego wycofuje – podkreślił.

Jak tłumaczył lider Agrounii, miejsce protestu jest tak dobrane by wskazywało na kierunek, z którego właśnie przyjeżdżają dziesiątki tirów wiozących zboże.

- Ludzie powinni dowiedzieć się, że taka sytuacja w Polsce doprowadzi do upadku normalnej produkcji żywności. Mówimy, że to zboże zza granicy jest tańsze, a czy widział pan tańszy chleb, tańszą mąkę czy bułki? – naciskał w wywiadzie Kołodziejczak.

Czy resort rolnictwa zamierza podjąć działania?

Takie pytanie podjął Tomasz Weryński. – Niczego tak naprawdę się nie dowiedziałem. To była rozmowa, z której nie ma żadnych konkretów. Kowalczyk mówi, że to jest incydentalne tylko na wschodzie Polski. Tutaj każde gospodarstwo jest ważne, ale to jest też pokazanie niemocy. Jesteśmy częścią Unii i powinniśmy forsować takie przepisy, które będą pomagały Ukrainie, które będą pomagały w tej wojnie, ale też nie będą burzyły naszego rynku – podkreślił Kołodziejczak w odpowiedzi.

- Rozwiązaniem byłoby zorganizowanie interwencyjnego przewozu zboża z Ukrainy, bezpośrednio do Afryki i tym powinno zająć się nasze państwo w porozumieniu z innymi państwami UE. Minister Kowalczyk chciał nas oswoić z informacją że będzie on występował na forum unijnym, żeby wprowadzić jakieś mechanizmy, których nie sprecyzował, jednak jak mówił – ta decyzja nie będzie zależała od niego.

Protest rolniczy w Chełmie formalnie można uznać za zakończony.