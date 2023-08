Mam nieodparte wrażenie, że kontrowersyjna decyzja Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, startowania z list KO spowodowała, że nie tylko wepchnął on zawiedzionych rolników w objęcia PiS-u, lecz także Konfederacji.

Chyba każdy zainteresowany tym, co dzieje się na scenie politycznej polski obejrzał wczorajszą debatę Michał Kołodziejczak z Agrounii kontra Anna Bryłka z Konfederacji w studiu "Gościa Wydarzeń" Polsatu.

Debata ta moim zdaniem wypadła na niekorzyść Michała Kołodziejczaka, mimo że jest mocniej związany z środowiskiem rolników oraz ich problemami.

Kołodziejczak musi się ciągle tłumaczyć ze startu z list KO i to go pogrąża

Niestety, Michał Kołodziejczak stracił wiarygodność w oczach wielu rolników, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. I teraz musi się dwoić i troić, aby udowadniać na forum publicznym, że nie zdradził polskiego rolnictwa, a jedynie chce być skutecznym politykiem i realizować swój program. Jednak jego ostatnia decyzja spowodowała, że całą dotychczasową energię musi wykorzystywać, by argumentować, dlaczego idzie ramię w ramię z Donaldem Tuskiem i KO.

Bryłka kontra Kołodziejczak

O co jeszcze oskarżają Kołodziejczaka jego polityczni oponenci? Przede wszystkim o to, że będąc w strukturach tak dużej partii, będzie musiał realizować programową linię Platformy Obywatelskiej, którą można określić jako bardzo proeuropejską.

Obecnie Michał Kołodziejczak jak mantrę powtarza, że stawia na dialog, ale to wyklucza się z jego wcześniejszym podejściem i działaniami. To głośne akcje i prowokacje sprawiły, że stał się znany opinii publicznej i trafił do politycznego mainstreamu. Teraz kreuje się też na rolniczego szeryfa. Mówi, że będzie gwarantem i strażnikiem interesów rolników, gdy opozycja dojdzie do władzy. Obieca, że żadna ustawa, godząca w interesy rolników, nie będzie w przyszłej kadencji rządu przegłosowana.

Podobny przypadek już przerabialiśmy. Mowa tu o Pawle Kukizie, którego partię pochłonął PiS i tym samym najważniejsze pomysły, w tym sztandarowe JOW-y nie zostały zrealizowane.

Nic dziwnego więc, że rolnicy, którzy dotychczas popierali Kołodziejczaka obawiają się że KO po wyborach po prostu wchłonie tych kilku przedstawicieli, a z Agrounii zrobi z niej fasadową rolniczą przybudówkę KO, tak aby jej liderzy mogli pochwalić się, że reprezentują interesy rolników.

Program polityczny Kołodziejczaka to na razie tajemnica

Najbardziej niepokojącą częścią poniedziałkowej debaty było to, że Kołodziejczak nie wskazał konkretów. Wciąż nie wiadomo, co będzie chciał zmienić, gdy dostanie się do Sejmu z list KO. Czekamy zatem na program Koalicji. Czy postulatu Agrounii będą w nim uwzględnione? Czy Michał Kołodziejczak będzie go współtworzył? Tego na razie nie wiemy, a tę niewiadomą wypunktowywała mu Anna Bryłka.

Agrounia ma siedem filarów czy też wartości, na którym chce oprzeć swój program wyborczy, jednak w rozmowie lider nie wskazał i nie wymienił ani jednego z nich. Jak to możemy odebrać? Ja odbieram to tak, że Kołodziejczak nie jest decyzyjny, a elementy programu Agrounii muszą być konsultowane z przedstawicielami KO. Niesmak po tej debacie pozostał, brak konkretów sprawił, że pozostał niedosyt.

Bryłka punktowała Kołodziejczaka, ale czy Konfederacja reprezentuje interesy rolników?

W trakcie debaty Anna Bryłka, szafowała szczegółowymi hasłami i podkreślała, że Koalicja Obywatelska niczym się nie różni od PiS-u. Pochwaliła się również programem rolniczym Konfederacji. Co oferuje Konfederacja rolnikom możecie sprawdzić w poniższym artykule.

Mam nieodparte wrażenie, że ostatnie działania Agrounii powodują, że zawiedzeni rolnicy albo oddadzą swój głos na PiS z braku lepszej alternatywy, albo wybiorą Konfederację. Dotychczasowe działania i wypowiedzi lidera Agrounii skłaniają mnie raczej do sądzenia, że tych rozczarowanych rolników popchną w objęcia nie samego PiS-u,a Konfederacji.

Na kogo zatem mają głosować rolnicy, tak aby ich interesy były godnie reprezentowane, a nie poczuli się znów wykorzystani w grze politycznej? Takim gwarantem chciał się kiedyś widzieć sam Kołodziejczak i jego oddolny antysystemowy ruch...

A jakie są Wasze wrażenia z tej debaty? Czy zgadzacie się, że Kołodziejczak swoimi decyzjami zniechęca do siebie rolników?

Dajcie znać w komentarzach.