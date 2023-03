Pomysł na wielostronne rozmowy pomiędzy przedstawicielami ministerstwa i polskiej wsi padł ze strony ministra Kowalczyka w ubiegłym tygodniu. Po tygodniach rozmów z poszczególnymi stowarzyszeniami i związkami resort zdecydował się na zgromadzenie wszystkich zainteresowanych w jednym miejscu. Nie bez znaczenia pozostał fakt, że do takiego kroku zmobilizowali ministra sami rolnicy, którzy coraz szerzej i intensywniej protestują.

Dzisiaj już wiadomo, że 29 marca do wspólnego stołu, roboczo nazywanego okrągłym, usiądzie co najmniej kilka organizacji. Pewnym zaskoczeniem jest deklaracja udziału Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii.

My ze zdrajcami, oszustami i złodziejami nie rozmawiamy. Premier Kowalczyk jest oszustem i jego decyzje przyczyniły się do obniżenia dochodu polskich rolników. Jest to cynik, który kłamie i oszukuje. My z takim człowiekiem nie rozmawiamy. I nie będziemy rozmawiać. My takim ludziom możemy stawiać warunki. Ma wrócić cło na zboże z Ukrainy. I koniec. Ma być wprowadzona kaucja na zboże, które jedzie tranzytowo przez Polskę. Jedyne co zrobiło okrągłego PiS to wykopali nam okrągły grób – mówił w ubiegłym tygodniu.